“La verdad estoy muy contento por todo lo que se ha dado este día. Quiero agradecer especialmente a todas las entidades deportivas, al Comité Olímpico, a la Fecoa, al Icoder por la paciencia que me han tenido, por el proceso al cual le han venido dando seguimiento. Esto es un premio al esfuerzo, porque el deporte es difícil y esto me da la oportunidad de consagrarme como el campeón del área, con nuevo récord del evento y el pase al Mundial del año que viene y por eso no puedo pedirle más a la vida”, expresó Sawyers.