Otros deportes

Amalia Ortuño se despide del Mundial de Para Atletismo con otro récord nacional

La atleta Amalia Ortuño finalizó su participación en su primer Mundial de Para Atletismo, con buenas sensaciones

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Amalia Ortuño Mundial de Para Atletismo India 2025 Lanzamiento de jabalina 1 de octubre del 2025 Cortesía Comité Paralímpico Nacional
Amalia Ortuño aseguró que su participación en la final del lanzamiento de jabalina del Para Mundial de Atletismo, fue complicado por el intenso calor en Nueva Delhi, en la India. (La Nación/Cortesía Comité Paralímpico Nacional)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Amalia OrtuñoMundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025Lanzamiento de jabalina
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.