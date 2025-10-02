Amalia Ortuño se despide del Mundial de Para Atletismo con otro récord nacional

Amalia Ortuño aseguró que su participación en la final del lanzamiento de jabalina del Para Mundial de Atletismo, fue complicado por el intenso calor en Nueva Delhi, en la India.

Con un nuevo récord nacional, esta vez en la prueba de lanzamiento de jabalina, la atleta costarricense Amalia Ortuño se despidió del Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi, en la India, 2025.

Ortuño, seis veces campeona de CrossFit adaptado, logró un lanzamiento en la categoría F56 (atletas que compiten sentados debido a lesiones en las piernas) de 15 metros y 32 centímetros (15,32 m).

Amalia, quien se había clasificado con una marca de 13 metros y 87 centímetros (13,87 m), concluyó su participación mejorando su registro y finalizando en la décima posición de su primera participación mundialista.

La costarricense completó tres de sus seis intentos, con registros de 15,32 m en su segunda intervención, 13,95 m en el tercero y 14,40 m en el cuarto. En los demás intentos cometió infracción y no fueron válidos.

“La prueba de jabalina fue muy retadora porque el clima estaba demasiado caliente y nos hicieron esperar unas tres horas bajo el sol para poder lanzar. Al final, pude competir, logré una nueva marca personal y eso me tiene muy contenta. Me llevo una experiencia increíble de mi primer Mundial”, comentó Ortuño.

Mediante un video proporcionado por el Comité Paralímpico Nacional, Amalia agradeció la oportunidad de representar al país y aseguró que fue una experiencia inolvidable.

En su debut en el Mundial de Para Atletismo, realizado en el Estadio Jawaharlal Nehru, Ortuño también impuso un nuevo récord nacional en lanzamiento de disco el pasado domingo 28 de setiembre.

La atleta nacional envió el implemento a una distancia de 18 metros y 98 centímetros (18,98 m), finalizando en la octava posición mundial. Su anterior marca había sido de 15,22 m, obtenida el 12 de julio de 2025 en Chula Vista, California, Estados Unidos.

Por su parte, Sherman Guity volverá a la pista este sábado 4 de octubre en la eliminatoria de los 200 metros planos T64, a partir de las 11:26 p. m. De avanzar, disputará la final el domingo 5 de octubre a las 7:53 a. m. (hora de Costa Rica).

Mientras tanto, Melissa Calvo concluirá su participación en su tercer Mundial cuando compita en la final de los 400 metros planos, este domingo 5 de octubre a las 7:15 a. m. (hora costarricense).