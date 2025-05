Óscar Ramírez vive un ‘déjà vu’ con Alajuelense: ¿Cómo resolver una semifinal sin delanteros?

Al quedarse sin delanteros natos, cualquiera pensaría que Liga Deportiva Alajuelense tiene serios problemas para el partido definitivo de la semifinal contra Puntarenas FC, pactado para este miércoles 14 de mayo, a las 6:45 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Jonathan Moya aún no regresa de una lesión que lo ha tenido fuera de los cinco partidos dirigidos por Óscar Ramírez; mientras que Alberto Toril vio la tarjeta roja muy temprano el domingo pasado, en la ida de esta serie que está 0-0, y en la que está en juego el boleto a la fase final.

Óscar Ramírez lo ve diferente. Esta situación parece no generarle estrés, quizás producto de su misma experiencia, no solo como entrenador, sino por sus vivencias como jugador.

Aparte de que en este retorno a la Liga, ya ha encarado partidos sin la figura de un delantero como tal.

El Macho recordó que en una ocasión, Jan Postulka decidió apostar por él como falso centro delantero en una final (1992).

¿Alajuelense tiene pocos delanteros? ¿Le gustaría contar con más hombres de este perfil para lo que viene?

Ante esas preguntas, Óscar Ramírez dijo que lo que puede contestar es que hay un desgaste importante en el grupo en general, recordando que Alajuelense solo tuvo cuatro días de descanso entre un torneo y otro.

Óscar Ramírez tiene en mente algunas opciones que cree que pueden funcionarle a LigaD eportiva Alajuelense en un partido trascendental. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y que por experiencia propia sabe que en el verano el torneo se vuelve más complejo.

“Me acuerdo del caso de Jorge Davis, porque se me cayeron tres volantes de un momento a otro, de un partido a otro y ahí es donde entra la gente que está en el banco. Igualmente me acuerdo de Pablo Gabas, que en un momento me quedé sin delantero, y tuve que usarlo de delantero.

”Entonces, para mí no es nuevo, simplemente que está la intuición, está el compromiso del muchacho y el poder desempeñarse en un puesto donde tal vez no ha sido su particularidad, pero con esa apertura ante estas emergencias para poder cumplir y apelar a eso", destacó Óscar Ramírez.

Para él, ahí es donde entra en juego el tema de inteligencia, de complemento, para una sociedad en esa situación que debe resolverse.

“En este momento tengo a Moya todavía con molestias y a Toril expulsado. Dios quiera que aparezcan los otros muchachos. Y tengo a Joshua (Navarro) que va a seguir de delantero, tengo al mismo Diego (Campos) que puede estar ahí, o al mismo Joel (Campbell). Tengo las variantes para poder ver eso”, apuntó Óscar Ramírez.

Estos son los precios de las entradas para el partido definitivo de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

