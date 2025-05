¿La mano en el área era penal para Alajuelense? Esto opinan los expertos

Corría el minuto 68 en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense. Alejandro Bran metió un centro al área y la pelota pegó en la mano de un defensor naranja.

En la Liga reclamaban penal, pero quienes toman las decisiones no lo consideraron así. ¿Debió pitarse la pena máxima para la Liga?

“No me queda duda de que era una mano sancionable para haber pitado el penal, pero Adrián Chinchilla se está valiendo ahora de que el VAR le sancione todo, que no tiene carácter y no tiene entendimiento del fútbol.

”Aquí, previo a esta acción hay una posición fuera de juego, sí, estamos de acuerdo. Pero, el VAR no la vio en ese preciso momento. Entonces, la jugada debió de haber continuado y sancionarse penal", expresó el exárbitro Orlando Portocarrero.

Su criterio coincide con lo manifestado por Henry Bejarano en su análisis arbitral en el periódico La Teja: “Hay un movimiento de mano hacia el balón, es penal para la LDA. Es increíble, que Adrián Chinchilla no la sancionara”.

Adrián Chinchilla dio de qué hablar con sus decisiones en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los dos exárbitros concuerdan en que debió ser penal para la Liga, en un partido que acabó 0-0.

Según Orlando Portocarrero, el árbitro de Costa Rica está perdiendo la autoridad, o está dejando de sancionar para que la gente en el VAR le indique lo que tiene que hacer.

“Igual pasó con la expulsión, ahí hay brutalidad, fuerza excesiva, es un pisotón en una parte muy sensible como el tobillo, él está cerca y no le dice absolutamente nada.

”Ni amonesta, ni mucho menos expulsa, tuvo que llamarlo el VAR. Adrián está dejando de hacer cosas que le competen y que él quiere que el VAR se las sancione, y eso no puede ser”, concluyó Orlando Portocarrero.

