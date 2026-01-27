Óscar Ramírez tomó esta decisión con Malcon Pilone en partido Guadalupe vs. Alajuelense

Óscar Ramírez saluda a Malcon Pilone antes de una de las prácticas de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense visita a Guadalupe en un partido atípico, programado a las 6 p. m., en el Estadio “Colleya” Fonseca y esta alineación de los rojinegros desata especial atención, porque Malcon Pilone está inscrito, habilitado y la afición quiere verlo.

¿Titular o suplente? La decisión de Óscar Ramírez es que el nuevo jugador del campeón nacional esperará su turno en la suplencia.

Alajuelense alinea con Washington Ortega, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Además, la Liga tiene como opciones de cambio a Bayron Mora, Elián Quesada, José Alvarado, Deylan Paz, Joel Campbell, Isaac Badilla, Deylan Aguilar, Marcus Brown, Malcon Pilone y Anthony Hernández.

