Óscar Ramírez toma una nueva decisión con Alejandro Bran

¿Hasta cuándo se acabaría el castigo deportivo para Alejandro Bran? Óscar Ramírez afirmó en la víspera del partido contra Herediano que la decisión de que el mediocampista no se entrenara con el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense era 100% suya.

Después de eso, el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, también comentó que la decisión de hasta cuándo Alejandro Bran se mantendría entrenando con el equipo U-21 de los rojinegros, dirigido por Bryan Ruiz, sería otra decisión exclusiva del “Macho”.

El escándalo de indisciplina ocurrió el 19 de marzo, cuando el futbolista tuvo un problema en el condominio donde vive, pasadas las 5 a. m., y más allá de las quejas de los vecinos por ruido y por desobedecer a la seguridad interna en el parqueo privado, la situación hasta ameritó la intervención de la Fuerza Pública.

La Liga sancionó a Bran; pero también aplicó su reglamento interno a Kenneth Vargas, quien se encontraba en periodo de recuperación. De hecho, sigue en terapia.

Óscar Ramírez tomó una nueva decisión con respecto a Bran, quien fue citado este 31 de marzo para entrenarse con el primer equipo de nuevo, según supo La Nación con fuentes internas del club.

Pero que regrese a las prácticas con el resto de sus compañeros no necesariamente significa que ya pueda darse por un hecho que jugará en el próximo partido de la Liga, el domingo 5 de abril contra Guadalupe, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Esa será otra decisión que debe tomar el técnico del campeón nacional, de acuerdo a lo que vea en las prácticas de estos días y lo que él crea que es lo mejor para su equipo.

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