Óscar Ramírez toma decisión drástica para el partido entre LAFC y Alajuelense en Concachampions

Así anuncia Concacaf la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones.

¿Cómo alineará Liga Deportiva Alajuelense ante LAFC? Óscar Ramírez presenta una novedad en su esquema para el estreno de los rojinegros en la Copa de Campeones de Concacaf en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

Recuerde que para este partido en Estados Unidos, la Liga no cuenta con los lesionados Jeison Lucumí, Kenneth Vargas y Malcon Pilone.

De ellos, dos jugadores se bajaron del avión la noche del sábado, pues se lesionaron en el partido en Ciudad Quesada. En el caso de Vargas, se trata de una dolencia muscular, distinta a la anterior que había tenido; mientras que el argentino deberá pasar por el quirófano y volverá a jugar hasta 2027.

Y Óscar Ramírez tomó una decisión radical, porque Celso Borges está en la suplencia. Ante eso, la cinta de capitán la lleva Alexis Gamboa.

Alajuelense alinea ante LAFC con Washington Ortega, Fernando Piñar, Rónald Matarrita, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Aarón Salazar, Anthony Hernández, Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros.

En la suplencia se encuentran Bayron Mora, Daniel Velásquez, Deylan Paz, Elián Quesada, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Ángel Zaldívar, Joel Campbell, José Alvarado, Santiago Rosales, Deylan Aguilar e Isaac Badilla.

