Puro Deporte

Óscar Ramírez toma decisión drástica para el partido entre LAFC y Alajuelense en Concachampions

Esta es la alineación de Liga Deportiva Alajuelense para su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Así anuncia Concacaf la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones.
Así anuncia Concacaf la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones. (Concacaf.com/Concacaf.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLAFC vs AlajuelenseCopa de Campeones de ConcacafConcachampions
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.