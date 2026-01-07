Óscar Ramírez sorprende con su mensaje a jugadores y afición de Alajuelense

Óscar Ramírez contó que ha pensado bastante en qué puede mejorar Liga Deportiva Alajuelense para este semestre.

Óscar “Macho” Ramírez se encontraba en los últimos días de vacaciones y desde entonces empezaba a darle forma a la planificación para lo que viene. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense pensaba en lo que fue el último semestre y lo que pretende mejorar esta vez.

Al igual que la vez anterior, él tendrá voz y voto en la elección de los refuerzos.

“Está el tema de la gente que en algún momento se vislumbra traer, estudiarlos bien y ver que sean bien acertados. Hemos intercambiado dos reuniones y ahí está Carlos (Vela) que es el encargado de eso, viendo a ver, hablando de eso y la compostura del equipo, qué tenemos que reforzar, y yo creo que en eso, Carlos está claro”, expresó Óscar Ramírez.

Esas palabras las brindó en una transmisión en vivo en el canal de Youtube de Alajuelense. Ahí mismo, el “Macho” contó parte de lo que les dijo a sus jugadores el sábado pasado, cuando retomaron labores tras las vacaciones, en el sentido de que ya deben pasar la página y enfocarse en los retos de 2026.

“Ya se quebró una puerta, se logró lo que se logró, pero ahora viene desde cero y entonces es muy normal uno llamar la atención sobre eso. Y tratar de enfocarnos en este nuevo proyecto, que es el Clausura 2026 y ver lo de la Concachampions, ver el tema de los enfrentamientos que nos van a corresponder”, comentó Óscar Ramírez.

Añadió que siempre les ha dicho a los jugadores que hay momentos para disfrutar, para pasarla bien, pero para que los momentos sean buenos se tienen que lograr objetivos.

“Y cuando no se logran hay que abstenerse, hay que tomar un tema de análisis y no andar ahí haciendo cosas que tal vez no dan para hacerlo. Simplemente que el hecho de lograr algo, tranquiliza mucho y da para que lo disfruten.

”Saber buscar esos momentos es importante y ahora lo que pasó, los días que tuvieron libres, cada uno a su manera, a su forma y ahora enfocarnos en este nuevo proyecto”, destacó.

También indicó que esta etapa no puede verse como pretemporada, sino como un acondicionamiento nuevo, sobre las bases anteriores.

Desde ya lo inquieta que Alajuelense parte con menos descanso que el de clubes que no llegaron a las semifinales y a la final. El técnico de la Liga considera que eso no deja de ser complejo en el arranque del campeonato; pero cree que se compensa con el nivel de su grupo.

Óscar Ramírez pronunció que del equipo se fueron jugadores por equis razones, “como económicas o de rendimiento y de buscar una mejor versión” de las características que maneja el equipo.

“Es muy normal que ocurra esta situación de unas salidas y otros reintegros para buscar la mejoría”, subrayó.

Las palabras del ‘Macho’ para el liguismo

En esa charla, Óscar Ramírez también envió un mensaje directo a la afición rojinegra y pidió continuar con la tónica del semestre anterior, “con mesura”, sabiendo que el fútbol tiene sus situaciones.

“Habrá momentos buenos, momentos regulares, otros no tan buenos y que ante eso tenemos que lidiar. Al final, a como está diseñado el campeonato, tiene que ver mucho con los cierres. Entonces, buscaremos esa parte tanto de ir compitiendo con los lugares que queremos y viendo de qué manera nos podemos proyectar mejor en un cierre que siempre es importante”, argumentó.

Pero el técnico también se pone en los zapatos del aficionado, porque fue larga la espera para que Alajuelense se coronara de nuevo campeón nacional. Y quiere ver muchas camisas rojinegras en los partidos.

“Que entiendan que no es fácil, muchas veces vienen estas etapas de sequía en las que se anhela andar orgulloso del equipo y hay otras donde viene la bonanza y eso es importante, que sepan disfrutar esos momentos, no haciendo loco. Simplemente que disfruten de verdad, y de nuestra parte, está tratar de alargar eso”.

Los cachorros en los 90 Minutos por la Vida

Óscar Ramírez contó que la decisión de llevar “cachorros” a los 90 Minutos por la Vida tuvo un doble propósito.

Por una parte, así no se comprometía a los jugadores que venían de días de descanso y arriesgarlos a un sobreesfuerzo o una lesión.

Así que la Liga llevó a la actividad benéfica a jugadores del equipo U-21, de la U-19 y de Sarchí, que también son parte de la cantera rojinegra.

“Presentamos dos grupos muy buenos, competimos y creo que muy interesante ver a los muchachos en el primer partido contra Cartaginés, soportando la presión que nos quiso hacer el rival y ya luego en el segundo tiempo donde se soltaron más a jugar.

”Y el segundo grupo también, que eran muchachos muy jóvenes, enfrentando a Saprissa, tal vez con medio equipo equipo pesado y ver la manera en que lo hicieron, eso da esperanzas. Da para pensar que viene una camadita bonita y que poco a poco hay que irla introduciendo al primer equipo”, destacó.

Él particularmente quería verlos jugar frente a aficionados y contra figuras pesadas para analizar el desenvolvimiento de ellos.

