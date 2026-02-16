Óscar Ramírez: ‘Sería importante poder ganarle el clásico a Hernán (Medford)’

El entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez, al igual que su colega Hernán Medford, confesó que a ambos los une una gran amistad, no solo por su paso por la Selección Nacional, sino también por su etapa en el Deportivo Saprissa.

Tras la derrota 1-2 ante Sporting FC en el estadio Estadio Alejandro Morera Soto, Ramírez se refirió al clásico nacional, que se jugará la próxima semana en el Estadio Ricardo Saprissa, donde ambos amigos se enfrentarán por primera vez.

“El sentimiento con Hernán es recíproco; con él vivimos muchos momentos juntos en el camerino y luego en etapas con el cuerpo técnico. Ahora, en mi caso, tenemos esta rachita negativa, por lo que sería importante ganarle a Hernán”, confesó Ramírez.

El estratega manudo, quien vivió una época dorada en el Saprissa junto a Medford, afirmó que una victoria sería muy importante para retomar la confianza, tras todo lo bueno que hicieron el torneo anterior.

“En el pasado fuimos al Saprissa, donde no se ganaba; les quitamos un invicto y dimos el do de pecho. Creo que eso sería lo más motivante: ir a ganar allá, buscarlo y poner un poquito de calma de nuestra parte”, añadió Ramírez.

El Machillo, por otra parte, fue enfático al asegurar que su equipo no jugó bien ante Sporting y que la derrota se debe a que vienen cometiendo ciertos errores que están pagando muy caro.

“Simplemente, el primer tiempo no fue para nada lo que yo hablé. Conversé con ellos sobre cómo encarar este tipo de partidos. Hay muchos jugadores que estuvieron en la institución y quieren venir a demostrar. El primer tiempo fue desastroso”, aseguró Ramírez.

El estratega rojinegro reiteró que su plantel tuvo muchos despistes defensivos que se venían trabajando, pero que nuevamente se descuidaron y lo pagaron muy caro.

“Volvimos a recaer en los errores. Tener ocho goles en contra es demasiado, cuando el torneo anterior éramos fuertes en defensa. Hay que seguir trabajando y siendo constantes. Nos madrugaron; nos cuesta cuando un equipo se encierra y no estuvimos bien, a pesar de todo lo que yo había dicho”, agregó.

De acuerdo con el Machillo, el Sporting aprovechó las desatenciones de su equipo. Además, realizó una presión alta y jugó directo, aprovechando las bandas, que fueron decisivas, pues por esa vía les marcaron dos goles.

“Nos partimos y perdimos balones empezando el partido. El juego nos costó. Ellos se saltaron las líneas y, con transiciones rápidas, lograron marcar sus goles; nos bloquearon el centro del campo y no funcionó lo que habíamos hablado con los muchachos”, concluyó Ramírez.