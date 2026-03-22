Puro Deporte

Óscar Ramírez se salió del libreto con un periodista de Teletica y le lanzó un incómodo comentario: vea el momento

El director técnico de Alajuelense dio una respuesta muy poco usual tras el partido contra Herediano

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Pablo Sanabria
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez brindó una rueda de prensa muy particular, luego de la derrota de Liga Deportiva Alajuelense de visita ante Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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