Óscar Ramírez se salió del libreto con un periodista de Teletica y le lanzó un incómodo comentario: vea el momento

Óscar Ramírez brindó una rueda de prensa muy particular, luego de la derrota de Liga Deportiva Alajuelense de visita ante Herediano.

En el partido en que Liga Deportiva Alajuelense perdió contra Herediano, este sábado 21 de marzo, Óscar “Macho” Ramírez evidenció que está en todas, incluso hasta en el mundo de las redes sociales.

Más allá de una derrota que no tenía en mente, de la preocupación por la lesión de Santiago van der Putten que terminó siendo grave y hasta del nuevo escándalo de indisciplina que sacudió a los rojinegros el jueves pasado, el estratega tuvo una salida que sonrojó al periodista de Teletica Radio, Adrián García.

Óscar Ramírez revivió una anécdota entre Gustavo López y Adrián García, que desató risas en la rueda de prensa posterior al juego entre Herediano y Alajuelense. (Rafael Pacheco, Instagram de Gustavo López e Instagram de Adrián García/Fotocomposición en Canva)

En plena rueda de prensa, tras la derrota, el García le hizo una consulta y el “Macho, que es olvidadizo con los nombres pero no con las caras, le devolvió la pregunta: “¿Cuál es tu nombre?”.

El comunicador le respondió: “Adrián García”.

Con ese dato claro, Ramírez comentó: ¿El que Gustavo le quería dar un beso?”.

De inmediato, quienes estaban ahí no pudieron aguantar la risa, mientras que Ramírez pronunció antes de responderle la pregunta: “Me quedé (pensando) el otro día, bueno, perdón, perdón…”.

@evergolcr ÓscarRamírez al periodista Adrián García: "Usted es al que Gustavo (López) le quería dar un beso... (risas en la sala de prensa)..., con lo de Alejandro Bran todavía no he hablado con él, quiero hacerlo un poco más tranquilo, ver las circunstancias y por qué pasó lo que pasó, uno como entrenador tiene que entender muchas cosas del entorno de los jugadores y poder analizar, me reuniré con él, luego con el grupo y posteriormente tomaré la decisión (de cuándo volverá al primer equipo)" ♬ sonido original - EvergolCR Oficial - EvergolCR Oficial

¿A qué se refería el técnico de la Liga? No fue algo que se dio al aire. No pasó en ningún programa de Teletica Radio ni de TD Más. En realidad, se dio el pasado 23 de enero.

Ese día, Gustavo López fue a almorzar junto a sus compañeros de Teletica Deportes y TD Más, con el objetivo de festejar su cumpleaños.

Ahí estaban David Madrid, Andrés González, Josué Quesada, Adrián García, Adrián Méndez, Iand García, Eduardo Castillo y Christian Sandoval.

A esta celebración del cumpleaños de Gustavo López fue a lo que hizo alusión Óscar Ramírez, antes de responderle una consulta al periodista Adrián García. (Foto: Instagram Christian Sandoval. /Foto: Instagram Christian Sandoval.)

En un momento determinado, entre todos le pedían a Adrián que le diera el tradicional beso en la mejilla a Gustavo López.

Fue entonces cuando Adrián García se levantó y complació a sus amigos, dándole el beso de cumpleaños al homenajeado.

Sin embargo, cuando Gustavo López se iba a sentar de nuevo, luego del efusivo momento, los anteojos se enredaron en un chorreador, que tenía una taza y el café le cayó en el pantalón.

Fueron los mismos periodistas quienes subieron el video de toda esa situación en redes sociales.

El propio cumpleañero lo hizo en su cuenta de Instagram, como lo podrá ver a continuación, acompañando el divertido corto con este mensaje: “Me tenía que pasar un chasco. Andar con estos maes nunca deja nada bueno. Los amigos son un tesoro. Gracias a todos los que están en el video y a los que me escriben o llaman para desearme buenas vibras. Se les quiere en serio”.

Y eso fue lo que vieron muchas personas, incluido Óscar Ramírez.

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