Esto dijo Óscar Ramírez luego de la derrota de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense tuvo su castigo en la casa de Herediano, al perder por 2-1 un partido que era clave para sus aspiraciones en la fase regular del Torneo de Clausura 2026. ¿Qué dijo Óscar Ramírez? Estas son las impresiones que brindó el “Macho” en la rueda de prensa, con un café en mano.

- ¿Por qué el equipo se desconectó en el segundo tiempo?

- El arranque sí, aunque íbamos ganando, con el balón aéreo, que esta cancha es pequeña y nos costó. Luego se emparejó. En el segundo tiempo hay que alabar a Heredia y desorden no, Heredia lo hizo bien y felicitar a José Giacone, que nos molestó mucho.

- ¿El plantel se le quedó cortito?

- Tenemos varios lesionados, varias situaciones y había tres chiquillos de la U-21; optamos por lo que teníamos y nos tocó así.

- ¿Qué sabe de Santiago van der Putten? ¿Le preocupan tantas lesiones en cancha sintética?

- Sí, es lamentable lo de Malcon Pilone, lo de Santi, son un problema las canchas sintéticas. Si hay lesiones de rodilla, sería una lástima.

- No es normal este semestre, ha perdido varios partidos y Concacaf le duró una semana y ahora pierden. ¿Cómo afronta esto, que la Liga pelea por ser cuarto, lo cual no es normal en su carrera?

- Más bien estás equivocado, porque cuando empecé apenas gané dos campeonatos como jugador, luego cinco años... Claro que he tenido crisis, en un torneo nos faltó un punto. Si les digo por qué, se agarran de cosas...

- Ángel Zaldívar fue un 10. ¿Qué le pareció?

- He pensado que se vea como un 10, pero más que todo como un segundo punta. Ataca bien los espacios, va bien de cabeza y con la bola suelta tiene características como los goleadores de antaño.

- ¿Hay algún tiempo para el castigo de Alejandro Bran?

- Es un tema que pasara este partido, quiero hablar con él, un poco más tranquilos tanto él como yo, ver las circunstancias, por qué pasó lo que pasó y ver también. Tengo que entender, esto de ser técnico tiene sus cosas, ver el entorno familiar del por qué conductas. Me reuniré con él y hablaremos con el grupo y luego tomaré esa decisión.

- Mucha gente que dirá que la derrota es por lo de Bran y otros jugadores. En el partido empiezan ganando y luego se echan atrás. ¿Qué pasó?

- Yo creo que es más virtud de Heredia y los dos goles fueron de balón parado, con todo lo que hizo fue de balón parado. Para mí el primer tiro de esquina no lo era, dirán que son excusas del “Macho”. La final aquí la perdimos con balón parado. Hay que reconocer que Herediano tiene un balón parado muy jodido y que nos empataran en un momento que podíamos desesperar a Heredia les dio vida. En el segundo tiempo no puedo decir nada, fue virtud de Heredia.

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