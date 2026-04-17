Óscar Ramírez respondió hasta preguntas sobre Marcelo Tulbovitz en la víspera del clásico

Óscar Ramírez cree que hay personajes del fútbol que aportan mucho, incluidos varios de los que se darán cita en el clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Óscar Ramírez está convencido de que no solo Liga Deportiva Alajuelense necesita los tres puntos el domingo, sino que Saprissa también. Y eso lo hace pensar en un clásico bueno para este domingo.

En la rueda de prensa previa al duelo entre rojinegros y morados, el técnico liguista respondió preguntas de todo tipo, hasta una sobre el prepador físico de la “S”, Marcelo Tulbovitz.

- En las circunstancias actuales, donde se encuentra la Liga que es luchando por el cuarto lugar para la clasificación, ¿sacrificaría la parte romántica del fútbol ofensivo?

- No, creo que los dos estamos necesitados, yo creo que eso es importante en el tema de ir a buscar los partidos, pero son momentos, en esto hay momentos. Clarísimo que un equipo te agarra diez, quince minutos, te controla el balón, luego es el otro equipo el que lo asume, vienen transiciones.

”Es decir, son momentos de fútbol, pero sí puede determinar mucho un gol, ya sea que obligue a uno a irse al ataque con masa ahínco; y el otro a recostarse un poco a defenderse su ventaja. Entonces, son momentos, yo lo veo como un partido en el que los dos equipos necesitamos de ganar”.

- ¿Cuánto puede aportar Marcelo Tulbovitz al fútbol tico con la experiencia que tiene?

- A Marcelo lo tuve tamaño rato (de compañero), es una persona muy capaz, muy eficiente en su trabajo, un gran amigo, y creo que todos los que han llegado, y Marcelo ya tiene su historia acá, de hecho ha ido al Mundial de Clubes y muchas cosas buenas que hizo en su momento.

”Tal vez ahora lo que pasa es que estamos un poquillo más viejos. Entonces, nos vemos más gordillos y más viejos, esa es la parte tal vez diferente que veo yo, pero siempre Marcelo es un gran profesional y con mucho respeto. Todos aportamos, cada uno dentro de su situación”.

- ¿Cómo controlar esa defensa alta de Saprissa?

- Me imagino que me está hablando de Kendall Waston, es un tema que este sábado lo veremos en cuanto al balón parado y tiene sus pros y sus contras. Si hablamos de temas de altura, tal vez no tenemos la altura parecida a la de Kendall, pero hay formas. De hecho, ya hemos lidiado con eso y contra Saprissa lo hemos reducido mucho. Al principio sí se hacía notorio, pero con el trabajo hemos podido compensar y este sábado nos tocará trabajar sobre eso.

”Tal vez alguna variante, el hecho de que no esté Alexis Gamboa y ver cómo podemos controlar mejor a Kendall, pero también hay que pensar en otra gente que está alrededor de él que es importante, como el caso de Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair y el mismo Pablo Arboine, que son muchachos que van bien arriba, pero más que todo la estructura en sí de lo que vamos a emplear”.