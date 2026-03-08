Óscar Ramírez probará algo distinto con Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez definió su alineación para el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense.

¿Le alcanzará a Liga Deportiva Alajuelense? Óscar Ramírez tiene claro que su equipo necesita sumar la mayor cantidad de puntos para optar por la clasificación. Y el partido de esta noche contra San Carlos en Ciudad Quesada se torna clave.

Alajuelense presenta una alineación compacta para el juego contra el cuadro norteño de Wálter Centeno, que también sueña en grande.

¿Cuál es la alineación de la Liga? Para esta ocasión en realidad no hay tanto rodeo. No está Creichel Pérez por acumulación de amarillas; ni Jeison Lucumí porque se mantiene en recuperación.

Además, recuerde que en el partido pasado no estuvo Guillermo Villalobos por una sobrecarga muscular. Esta vez tampoco se encuentra en lista. Y hay dos novedades, que son la titularidad de Malcon Pilone y Anthony Hernández.

Es decir, el “Macho” probará algo distinto, porque hasta ahora, el argentino no había sido de la partida con los rojinegros.

La alineación de Alajuelense para esta noche está conformada por Washington Ortega, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Malcon Pilone, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Además, Óscar Ramírez tiene que como opciones de cambio a Bayron Mora, Aarón Salazar, Elián Quesada, Rashir Parkins, Deylan Paz, Deylan Aguilar, Ángel Zaldívar, Isaac Badilla, Joel Campbell y José Alvarado.

