Óscar Ramírez no tira la toalla a pesar de que la clasificación de Alajuelense se ve cuesta arriba

Óscar Ramírez lamentó que Liga Deportiva Alajuelense no estuviera fino frente al marco en el clásico ante Saprissa.

Liga Deportiva Alajuelense se desprendió de la opción de depender de sí mismo tras el empate 1-1 en el clásico nacional contra el Deportivo Saprissa. ¿Qué dijo Óscar Ramírez?

- ¿Qué significa este punto, que no es el resultado que necesitaban?

- La idea era ganar para poder depender de nosotros, ahora nos queda pelear estos dos partidos y ver qué pasa, eso es lo simple.

- ¿Ya vio la jugada de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa? (los manudos reclamaban penal)

- Del arbitraje no sé, debería no opinar, pero sí hay cositas, mejor no hablo.

- ¿Cómo se dio el partido?

- Vargas y Lucumí estaban para 25 minutos y con Gamboa corrimos el riesgo, que se incorporó el viernes. Saprissa en el segundo tiempo nos cerró los espacios, se echó para atrás e intentamos con Gamboa, cambiar los extremos y darles oxígeno y creo que tuvimos chances.

“Tal vez las decisiones del centro, como arrancando el segundo tiempo con Creichel. Tal vez nos faltaron cositas, o en otra de Piñar. Esas cositas fueron determinantes y luego ya jugamos el todo o nada”.

- ¿Es complicado que unos jugadores regresan, pero otros se caen? ¿Es ese el factor más difícil?

- Es que hay cosas que si las digo va a sonar a excusa, me tengo que retener y trato de ser más claro. Cuando usted es campeón nacional, campeón centroamericano y de Recopa, en algún momento se paga, porque es todo en un semestre. Antes el campeonato no era tan seguido como pasa ahora, con menos equipos y se junta lo del Mundial. Reventaron algunos y tengo que lidiar con eso.

“Viendo lo que pasó en Concachampions somos el único equipo que ha podido anotarle dos goles a LAFC. Hemos tratado, hemos variado, ver cómo estructuramos y hasta el momento no nos está alcanzando".

- Vienen dos partidos decisivos y no depeden de ustedes. ¿Cómo hacer para que no fallen tanto frente al marco?

- Caramba, si pudiéramos ver en el CAR, trabajamos mucha definición y mucho centro. Bran tiene potencia en el remate, para esa que tuvo en este partido se precipita. Lo lógico sería parar el balón, que con esa habría el panorama (para anotar). Y los centros, era de dónde teníamos la ventaja.

- Se siente el ambiente muy pesado. ¿A nivel de camerino siente que todavía hay una oportunidad de clasificar?

- Sí, claro. Mientras haya vida vamos a darle con todo; me acuerdo que se han dado cosas, todo existe en el fútbol.

- Usted dice que no se refiere a situaciones porque suena a excusa. ¿No dicen cosas por lo que diga la prensa?

- Hay gente de todo, periodistas y no periodistas que opinan y la gente oye cosas. Yo prefiero retenerme. Una vez un muchacho me dijo que por qué yo no hablaba y le dije que yo no puedo criticar a un agricultor por perder dos cosechas seguidas. Muchas veces se habla con el calor y mejor un poquito callado.

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