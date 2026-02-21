Óscar Ramírez niega el problema que muchos le achacan a Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense llega con ocho partidos sin perder frente a Saprissa y el propio Óscar Ramírez está invicto en clásicos, pero también es cierto que el equipo se ha visto irreconocible en cancha en varios partidos.

¿Qué puede tener más peso? ¿Esos ocho clásicos sin derrotas contra su archirrival o el bache que está pasando actualmente?

Para responder esas consultas, Óscar Ramírez primero dijo que le iba a quitar los dos partidos del Torneo de Copa que se encajan en la colada y hasta expresó que de ese tema ya no iba a hablar.

Sino que se enfocaría en los últimos encuentros del campeonato nacional y afirmó que contra Herediano fue un buen partido, pese al resultado.

“Creo que hubiera sido importante haberlo ganado (quedó empatado), porque realmente el rendimiento de ese día fue muy bueno”, apuntó Óscar Ramírez.

Dijo que esa parte lo tenía tranquilo, porque su equipo había hecho ya un trabajo de cargar a los jugadores y que, a su criterio, respondieron muy bien.

En sus apuntes, también indicó que contra Sporting lo que estuvo mal fue el primer tiempo y aprovechó para sacudirse de algunos señalamientos.

“Por ahí he oído hablar de la parte física, pero si hubiera sido eso, la segunda parte como se jugó contra Sporting, que buscábamos por todos los medios de emparejar, entonces no tiene lógica que un equipo que digan que esté cansado, pues corre todo el segundo tiempo y haga lo que hizo”, cuestionó.

Es decir, el “Macho” niega el problema que muchos le achacan a Alajuelense, porque no cree que sea algo físico.

Sobre ese juego en sí, Óscar Ramírez fue muy claro en que el cuadro de Andrés Carevic se echó para atrás y los golpeó cuando pudo.

“Pero aún así tuvimos la gasolina para estar encima de ellos durante el segundo tiempo, entonces en ese aspecto no lo veo. Que sí nos han hecho goles y nos hacen los espacios más cortos, ahí yo creo que está la problemática que estamos teniendo”, confesó.

Además, otro aspecto que admitió que deben corregir es que hubo partidos en los que tuvieron la ventaja en tres encuentros y Alajuelense no la supo mantener.

Washington Ortega será el arquero estelar de Liga Deportiva Alajuelense en su visita a Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Básicamente son cosas puntuales. Por ahí se ha hecho muy grande alrededor pensando en un tema de puntos, pero en rendimiento, a excepción del primer tiempo que sí nos equivocamos contra Sporting, que dimos mucha ventaja, los demás partidos han sido sobre esos aspectos”, consideró.

El “Macho” lo sintetiza en al ver el comportamiento de Alajuelense en lo que va del semestre, si el equipo anota no sabe cuidar la ventaja.

“Y también nos han anotado primero, entonces nos hacen jugar más acelerado y nos cierran más espacios. En ese aspecto nos ha costado un poco tener buena definición”.

La Liga empieza una seguidilla brava

Alajuelense visita a Saprissa este sábado marcando el inicio de una seguidilla brava, que involucra la cercanía del estreno de los manudos en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Eso es un tema que hemos estado trayendo ahí, nosotros el semestre pasado jugábamos cada tres días, con continuidad y de alguna manera agarramos un ritmo alto de rendimiento”, apuntó el “Macho”.

Mencionó que en este arranque tuvieron cinco partidos que tildó de “muy bravos” y que después han tenido unos espacios buenos para ellos, para poder trabajar la parte física.

“Tal vez en la parte competitiva como que extrañamos esos momentos de jugar tan seguido que nos dio un buen realce en la parte competitiva”, citó.

Pero insiste en que esas cargas son más que necesarias, porque Alajuelense quiere manejar bien lo que viene.

“Va a ser cada tres días, va a ser muy fuerte, metiendo la Concacaf y esperemos que ahí se nos dé en la parte de subir en cuanto a nivel, a rendimiento y puntaje.

”Que al final de cuentas todo esto se mide por puntaje, porque por ejemplo contra Heredia tuvimos un muy buen rendimiento, pero no rindió como para tres puntos; entonces, sobre eso tal vez que la parte del resultado nos acompañe”, expresó Óscar Ramírez.

El calendario de Alajuelense

Saprissa vs. Alajuelense: Sábado 21 de febrero

Puntarenas vs. Alajuelense: Sábado 28 de febrero

Alajuelense vs. Cartaginés: Martes 3 de marzo

San Carlos vs. Alajuelense: Sábado 7 de marzo

LAFC vs. Alajuelense: Martes 10 de marzo

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: Viernes 13 de marzo

Alajuelense vs. LAFC: Martes 17 de marzo

Herediano vs. Alajuelense: Sábado 21 de marzo

Alajuelense vs. Guadalupe: Domingo 1.° de abril

Sporting vs. Alajuelense: Domingo 12 de abril

Alajuelense vs. Saprissa: Domingo 19 de abril

Alajuelense vs. Puntarenas: Miércoles 22 de abril

Liberia vs. Alajuelense: Domingo 26 de abril

