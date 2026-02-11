Puro Deporte

¿Óscar Ramírez llevó un Alajuelense distinto a Liberia? Vea la decisión del ‘Macho’

Esta es la alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el partido ante Liberia en el Torneo de Copa

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liberia vs. Alajuelense
Óscar Ramírez tomó decisiones para el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLiberiaLiberia vs AlajuelenseTorneo de Copa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.