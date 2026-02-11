¿Óscar Ramírez llevó un Alajuelense distinto a Liberia? Vea la decisión del ‘Macho’

Óscar Ramírez tomó decisiones para el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Copa.

¿Cuáles son los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que Óscar “Macho” Ramírez llevó a Liberia para el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa?

Desde el sábado pasado, el estratega rojinegro dejó en el aire la posibilidad de que afrontaría el pulso de este martes con algunos de los jugadores que descansó en el duelo anterior ante Liberia, donde los pamperos tomaron una ventaja de 1-0.

“A Liberia puedo ir ya con un equipo más exigente, en el sentido de que el otro día nos guardamos a algunos jugadores porque los necesitábamos acá para meter carga, pensando en el partido contra Herediano, expresó Óscar Ramírez el sábado anterior.

El “Macho” llevó a Liberia a los jóvenes que exige el reglamento para todos los equipos, pero también contará con algunas sorpresas, como lo adelantó.

Esta es la alineación titular de Alajuelense para el pulso de este martes: Bayron Mora, Isaac Badilla, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Elián Quesada, Deylan Aguilar, Joel Campbell, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Kenneth Bonilla y José Alvarado.

Mientras que en la banca se encuentran Washington Ortega, Alexis Gamboa, Aarón Salazar, Deylan Paz, Jenzel Aguilar, Malcon Pilone, Creichel Pérez, Santiago Rosales, Marcus Brown y Ronaldo Cisneros.

