Óscar Ramírez le deja las cosas claras a Larry Angulo

Cuando Óscar Ramírez asumió la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense empezó a circular el rumor de que al parecer habría algo que no le gusta del estilo de juego de Larry Angulo.

El mediocampista colombiano era una de las piezas inamovibles con Alexandre Guimaraes y de buenas a primeras quedó fuera de lista en el retorno del Macho.

Para el clásico no lo reportaron como lesionado, sino que fue simplemente decisión técnica. El cafetero tampoco estuvo en lista para el partido en el que Alajuelense derrotó a Puntarenas FC en el Estadio Chorotega, en Nicoya.

LEA MÁS: Afición de Alajuelense tenía razón: Estadígrafos rectifican y evitan injusticia con Diego Campos

Solo que para esta vez, la Liga informó que el mediocampista presenta una dolencia en la rodilla.

Después del triunfo del León con goles de Creichel Pérez y Celso Borges, a Óscar Ramírez le preguntaron que si en estos días al frente del equipo ya hizo un zarandeo entre los jugadores que tiene y qué pasa en el caso específico de Larry Angulo.

“Algo que me ha caracterizado es no tener esa parte de que deshecho a un jugador, o sacar gente. Para mí todos son importantes, y más con este último partido, me doy cuenta de eso”, expresó Óscar Ramírez.

LEA MÁS: Alajuelense espera reintegro de unos ¢2,5 millones por gira a Nicoya en la que derrotó a Puntarenas

En efecto, para este segundo pulso en la era del Macho aparecieron jugadores que no actuaron en el partido ante Saprissa, como Aarón Salazar, Aarón Suárez, Rashir Parkins y Fernando Piñar.

Después de eso, el propio técnico de Alajuelense confesó que habló con Larry Angulo, pero que le notó un renqueo, le preguntó al doctor y le dijo que tenía cierto problema.

LEA MÁS: (Video) Celso vs. Guima bailando samba: ¿A cuál cree que le sale mejor?

“Lo necesito al 100%, recuperado. Son herramientas que en este momento tengo y las puedo ocupar. Ahí tengo la idea de en qué momento (usarlo), ver circunstancias o algo”, comentó Óscar Ramírez.

Inclusive, indicó que más bien hoy cuenta con la ventaja de conocer bien a los muchachos que se desenvuelven en el semillero rojinegro que germina en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

“Si veo la posibilidad de subir a algunos muchachos, que yo considero que me puedan ayudar en el cierre, lo haría”, confesó el Macho.

LEA MÁS: Celso recuerda a Guima en su golazo olímpico: ‘Se lo dediqué a mi papá’

Además, insistió en que todos los jugadores de Alajuelense son herramientas, y que la ciencia está en saberlas aprovechar en el momento adecuado.

“Yo se lo dije a él (Larry Angulo), no tengo redes sociales, no sé nada (sobre lo que se rumora) y simplemente mi objetivo es que esto termine de la mejor manera posible”, destacó Óscar Ramírez.

En lo que va del Torneo de Clausura 2025, Larry Angulo contabiliza 1.195 minutos en cancha, distribuidos en 17 partidos, de los cuales, en 13 fue titular. El contrato del colombiano con la Liga se acaba a mediados de este año.

En su próximo partido, Alajuelense visitará a Santa Ana el domingo 4 de mayo, a las 11 a. m., en el Estadio de Piedades.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.