Uno de los favoritos de Alexandre Guimares queda fuera en debut de Óscar Ramírez con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense empieza su metamorfosis con Óscar Ramírez. A pesar de que el Macho dijo que no haría muchos cambios de golpe porque sería contraproducente con el clásico encima, eso no significaba que no tendría sorpresas.

Una medida drástica fue no incluir en lista a uno de los jugadores favoritos de Alexandre Guimaraes: el volante colombiano Larry Angulo. El cafetero era prácticamente inamovible en el esquema de Guima.

En lo que va del Torneo de Clausura 2025, el jugador que vence contrato con la Liga al culminar este torneo contabiliza 1.195 minutos en cancha, distribuidos en 17 partidos, de los cuales, en 13 fue titular.

El colombiano no está en lista, no entró entre los titulares ni los suplentes para el partido entre Alajuelense y Saprissa de este lunes 21 de abril en el Estadio Alejandro Morera Soto.

