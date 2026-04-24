Puro Deporte

Óscar Ramírez habla poco, pero dice mucho… y el camerino de Alajuelense reacciona de inmediato

Los rumores sobre una decisión de Óscar Ramírez con Liga Deportiva Alajuelense cada vez son más fuertes

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Por Fanny Tayver Marín
23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Si Óscar Ramírez decide no seguir al frente de Alajuelense y si el equipo no logra el milagro que quiere el domingo, el jueves pudo ser su último juego en el Morera Soto. (John Duran/John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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