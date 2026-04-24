Óscar Ramírez habla poco, pero dice mucho… y el camerino de Alajuelense reacciona de inmediato

Si Óscar Ramírez decide no seguir al frente de Alajuelense y si el equipo no logra el milagro que quiere el domingo, el jueves pudo ser su último juego en el Morera Soto.

La veloz rueda de prensa que dio Óscar Ramírez tras el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense ante Puntarenas FC que no duró ni cinco minutos elevó las sospechas de que probablemente ya tomó una decisión sobre lo que hará una vez que se acabe el Torneo de Clausura 2026.

“Es un tema que todavía no quisiera tocar y ver qué pasa”, expresó Óscar Ramírez cuando le consultaron sobre su contrato que finaliza con este campeonato.

A nivel de aficionados, la mayoría de liguistas lo quieren ahí, en el banquillo. Ante eso, el “Macho” dijo: “El cariño es mutuo y se le agradece mucho, veremos a ver qué pasa”.

En el camerino de la Liga tienen una posición muy clara sobre su entrenador, empezando por el capitán del equipo, Celso Borges, quien al hablar del “Macho” en Columbia dijo que se trata de uno de los técnicos más respetados del país y uno de los que más ha aportado al desarrollo de futbolistas, no solo en Alajuelense.

“Lo veo bien, lo veo con energía, yo creo que él quiere lo mejor para nosotros, pero yo solo puedo decir cosas buenas de ese hombre, para mí ha sido un gran maestro”, citó Celso Borges.

Añadió que la felicidad que les llevó de vuelta por ganar el campeonato nacional siempre estará ahí.

“Nosotros estamos muy contentos con él y siempre al día, a la expectativa. Siendo hijo de un entrenador yo sé cómo es esa expectativa, pero yo deseando que continúe con nosotros”, mencionó.

Celso contó que lo ve a diario y da fe de que Óscar Ramírez vive esta etapa con pasión y que él sigue siendo la misma persona, muy transparente.

“La gente habla de que él es muy detallista, pero él es muy ganador. A él le encanta ganar, hay una frase de una película que dice: ‘Detesta más perder de lo que le gusta ganar’. Él es ese tipo de personas y nos ha inculcado ese sentimiento”, apuntó el volante.

Fernando Piñar se sorprendió un poco por la pregunta sobre lo que empezó a rumorarse sobre una posible salida de Óscar Ramírez y aseguró que no tiene ni una sola queja de un técnico como el Macho.

Mientras que Rashir Parkins apuntó que él lo ve bien, con ánimo y exigiendo día a día. De hecho, afirmó que no había escuchado nada de lo que empezó a decirse en las últimas horas.

“Yo lo veo a él todos los días tratando de sacar lo mejor de todos nosotros, hasta se queda haciendo extra con nosotros. Yo lo veo motivado y sabemos que es una persona muy exigente, es un ganador y siempre nos transmite lo que es este club. Yo lo veo feliz con nosotros y espero que continúe”, aseguró Rashir Parkins.

Alajuelense visitará a Liberia el domingo y al filo de la tarde sabrá si se le hace el milagro o si la Liga queda fuera de semifinales.

El contrato de Óscar Ramírez con Alajuelense expira al culminar este torneo. La Liga quiere que siga, pero todo dependerá de la decisión que tome el propio entrenador; aunque algunos creen que ya definió lo que hará, solo que no se lo ha comunicado al club.