Óscar Ramírez ‘corrió’ para salir de la conferencia de prensa luego del Alajuelense vs. Puntarenas

Óscar Ramírez no se vio contento pese a la goleada de Alajuelense ante Puntarenas.

Óscar Ramírez ofreció una conferencia de prensa breve, en la que prácticamente no dijo mayor cosa luego del partido de Alajuelense.

El entrenador rojinegro no quiso referirse a su futuro como técnico manudo y solo señaló que el mensaje de su equipo, tras ganar 5-2 a Puntarenas y llegar con vida a la última fecha y es luchar hasta el final.

—¿Qué mensaje da la Liga al golear a Puntarenas?

—El mensaje es luchar hasta el final. Queríamos ganar para mantener la esperanza hasta el cierre.

—¿Va a continuar como DT de Alajuelense?

—Es un tema que todavía no quiero tocar. Yo paso.

—¿Qué le dijo a sus jugadores?

—Luchar hasta el final, solamente eso.

—Fernando Piñar fue una solución en defensa.

—Con Piñar es la segunda vez que lo usamos en ese puesto y, al estar solo Salazar, decidimos utilizarlo.

—¿Siente que el arbitraje, los equipos y la Unafut deben llegar concentrados a la última fecha?

—No debe ser ahora, debe ser desde el arranque. Somos uno de los equipos con más problemáticas con eso, pero ya no podemos hacer nada.

—La gente quiere que usted siga como entrenador…

—El cariño es mutuo, se agradece, pero esperemos a ver qué pasa.

—¿No afecta la planeación de la siguiente temporada que usted no sepa si seguirá?

—Es un tema interno, no sé de tiempos en este momento.

—¿Contento por la goleada?

—Es importante. A Ronaldo se le abre la puerta y logra tres goles. Siento que Puntarenas siempre nos ha costado; es un equipo muy alegre, que juega a la ofensiva.