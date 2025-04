Óscar Ramírez habla de Alexandre Guimaraes en su primer triunfo con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Puntarenas FC (0-2) con goles de Creichel Pérez y Celso Borges, dando un paso más hacia la clasificación. En su primer triunfo en el regreso al fútbol y al banquillo rojinegro, Óscar Ramírez se acordó de Alexandre Guimaraes.

“Encontré un equipo que tiene grandes virtudes y eso es gracias al trabajo de Alexandre Guimaraes. Todos tenemos nuestro librillo. Guima a su forma y a su manera, que creo es uno de los técnicos más ganadores del país, con una proyección internacional importante”, expresó Óscar Ramírez.

Dijo que él ahora debe ver cómo maximiza la materia prima para lograr el objetivo, en poco tiempo, porque no es lo mismo tener un bagaje de seis meses acumulados.

“¿Por qué estamos en el segundo lugar? Por el trabajo de Guima acumulado. Ahí veo la tabla acumulada y en este momento me toca hacer un cierre, sustentado en el trabajo de él”, recalcó el Macho.

- ¿Ese 5-3-1 con el que terminó fue un esbozo de la línea de cinco para amarrar resultados?

- Creo que el partido en el primer tiempo, igual que contra Saprissa, tuvimos el protagonismo y lo pudimos manejar bien. El tema no es que yo vuelva a algo, simplemente que lo que nos plantea César Alpízar es que él es muy agresivo, cierra sus extremos, mete sus laterales arriba y nos obliga a igualarle la línea. Quiere superioridad numérica en su planteamiento, en la parte alta.

”De hecho, al jugar directo cualquier situación puede pasar. Fue una decisión táctica para aguantar lo que se nos vino y poder manejar el partido. El hecho de venir a Guanacaste él lo tenía clarito, porque aquí se les da bien por lo que quiere. Entonces, teníamos un estudio y era llegar a lo que llegamos. Con el planteamiento de la línea de cuatro nos estábamos manejando hasta la expulsión, que nos complicó un poco".

- La Liga está en el segundo lugar, ¿cuánta validez le da al lugar en el que podría clasificar?

- Aquí todos buscamos estar lo mejor posible. El primer lugar te da un cierre de una posible final y eso es importante, pero dadas las circunstancias y las situaciones, no sé, hay posibilidades, lo vamos a intentar. Dentro de lo posible intentaremos estar ahí. Si Heredia que está de primero tiene su bache o alguna situación, trataremos de aprovechar. Lo otro es que es importante clasificar, indistintamente del lugar.

- No jugó Joel Campbell, ¿cómo está él?

Era un partido físico. Joel el otro día nos ayudó en el manejo, porque como Saprissa se nos encierra, él es un muchacho muy desequilibrante. Tal vez en desplazamientos tan amplios como necesitábamos, creo que el partido se prestó para otro tipo de jugador, de sentir defensivo. Joel es más de ofensiva, de sostener arriba y más de desequilibrio y por ello no lo usé. Las herramientas que tengo las aplico en el momento que es.

- Alajuelense ha tenido problemas en los cierres del torneo y en fases finales. ¿Cómo trabajará lo mental?

- No creo que sea en los cierres, son circunstancias diferentes. De hecho, con el conocimiento que estoy teniendo en estos días, al preguntar y observar, analizar y ver cómo les llego a ciertos jugadores de una manera y a otros se les debe tratar de otra manera, yo necesito que todos estén integrados para el cierre, logrando la clasificación, y luego ver cómo pinta el panorama, con quién.

”Entonces, en este momento mi sentir es tener todas las herramientas disponibles y cerrar, en un mano a mano son circunstancias de estudio, aplicación y que los muchachos apliquen y que puedan manejar.

”Ahí llegaremos 50-50. No me he puesto tan detallado, pero va a ser un cierre bravo. Lo que hizo Cartaginés tiene un gran mérito y da una luz de lo que me puedo enfrentar, Puntarenas me da otra luz. Saprissa que lo tuvimos el otro día y Heredia es con el que no he tenido enfrentamiento, pero eso me da para ir visualizando situaciones para el cierre. La película no es cómo empieza, sino cómo termina, algunos han tenido ese manejo y han logrado el objetivo. Tal vez nos toca a nosotros ahora.

- ¿Qué le gusta de Guillermo Villalobos?

- Me he encontrado a un muchacho con un corazón de león, que no deja bola por perdida, muy voluntarioso, muy táctico, versátil en su posicionamiento y me da manejo. Es un jugador que tiene características importantes para el resto del torneo y lo que vamos a manejar.

- Un mensaje final...

Le agradezco a los muchachos, a todos públicamente. También a los que se quedaron allá en el CAR, que yo sé que desearían estar acá. La gente del banco, el mismo Joel que no jugó, pero la actitud hace al grupo y eso es lo que nos interesa para lograr el objetivo.

