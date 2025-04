Alajuelense trabaja en cerrar muy pronto la venta de un futbolista

Liga Deportiva Alajuelense se trasladó a Nicoya para jugar contra Puntarenas FC en el Estadio Chorotega y antes del inicio del partido, el director deportivo del club, Javier Santamaría, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión. Entre consulta y consulta, el español hizo una revelación que dio rienda suelta a la curiosidad.

Todo surgió a partir del momento en el que le preguntaron quién será el jugador de la Liga que tiene las fichas para ser vendido.

¿Quién podría ser la próxima gran venta de la Liga? Esa fue la interrogante directa que le formuló el periodista Anthony Porras, de Columbia, a Javier Santamaría.

“No seas malo... ¿me entiendes?“, manifestó el director deportivo de Alajuelense.

El comunicador le dijo que se habla mucho de Santiago van der Putten, pero que no sabe si se trata del defensor.

“Habrá sorpresa... A lo mejor no lo tienen en el radar, pero yo creo que es el próximo”, comentó Javier Santamaría, quien dijo que la institución rojinegra puede volver a concretar una venta a equipos de Europa, sin ninguna duda.

Cuando le pidieron otra pista, el rojinegro tan solo apuntó: “Quizás en los próximos días sale algo, ahí te la dejo”.

Eso dio pie para que empezaran las conjeturas y en los medios de comunicación de mencionaran varios de los nombres que integran la planilla de Óscar Ramírez.

Sin embargo, La Nación sabe que no se trata de uno de los futbolistas que hoy están en el primer equipo de la Liga, ni de los cachorros que se encuentran en liga menor.

En cuanto a Santiago van der Putten, Javier Santamaría reseñó que se trata de un jugador de una buena edad, que tiene un handicap por encima del resto, porque no ocupa plaza extracomunitaria, porque cuenta con pasaporte neerlandés.

“Entonces, él es uno de los que tiene yo creo que bastantes números para mercados europeos. Pero además, hay otros tantos jugadores que creo que pueden despertar el interés de varios clubes a nivel mundial, de los que tenemos nosotros aquí en la Liga”, subrayó el español.

En Alajuelense la lucha es que nadie se desconcentre en esta etapa trascendental del torneo, pero también resulta imposible que no se desaten los rumores.

Santa Ana ya firmó su descenso de manera anticipada y otra pregunta para Javier Santamaría fue si existe interés de la Liga en el goleador Emanuel Casado.

“Todavía no estamos enfocados en eso”, citó el director deportivo de Alajuelense, para agregar que ahora mismo ellos están pendientes de sus juegos, con sus futbolistas.

“Yo estoy haciendo mi trabajo, dándole seguimiento, teniendo mis conversaciones con quien las tengo que tener, avanzando cosas en mercado, evidentemente, pero ahora no es momento y ya sabéis cuál es la línea nuestra del club.

”Nunca adelantamos ninguna información y tampoco la vamos a dar aquí así en abierto. Lo que estemos haciendo es parte del trabajo normal y corriente de un gerente deportivo y de planificar con anticipación", afirmó Javier Santamaría.

inclusive, él mismo está próximo a terminar contrato con Alajuelense cuando se acabe este torneo.

“Estoy tranquilo y enfocado en lo mío, no le doy muchas vueltas a eso, creo que no es algo que me compete a mí, es algo que viene de más arriba y pues yo estaré trabajando hasta el día que me toque“, concluyó, cuando le consultaron qué pasará con él.

