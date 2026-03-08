Puro Deporte

Óscar Ramírez dice que Alajuelense va en alzada y le deja un recado a Wálter Centeno

Estas fueron las palabras de Óscar Ramírez luego del triunfo de Liga Deportiva Alajuelense ante San Carlos

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Óscar Ramírez esperará a la práctica de este domingo para definir a los 23 jugadores que viajarán a Los Ángeles para el partido en la Copa de Campeones de Concacaf. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezSan Carlos vs AlajuelenseClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.