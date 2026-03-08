Óscar Ramírez dice que Alajuelense va en alzada y le deja un recado a Wálter Centeno

Óscar Ramírez esperará a la práctica de este domingo para definir a los 23 jugadores que viajarán a Los Ángeles para el partido en la Copa de Campeones de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense fue a San Carlos y le ganó al equipo de Wálter Centeno por 0-2, con goles de Celso Borges y Anthony Hernández. ¿Qué dijo Óscar Ramírez?

Al igual que pasó después del triunfo contra Cartaginés, el “Macho” fue claro y directo al grano.

- ¿Por qué cambió su esquema de juego?

- Es una variante entre lo que hemos manejado, depende del rival, muchas veces el estudio determina eso.

- Se lesionaron dos jugadores. ¿Cómo está Guillermo Villalobos?

- Eso creo que está en el aire, vamos a ver qué nos dice el doctor. Entrenamos en la mañana y veremos la gravedad para tomar decisiones.

- Este arranque de la segunda vuelta puede representar mucho. ¿Qué significan estas victorias?

- Es un tema complejo manejar el campeonato y un tema tan serio como Concacaf, tenemos bajas y las dos victorias dan buen ánimo, venimos en alzada y es importante en un momento importante. Tenemos un rival muy serio y veremos, porque sigue un partido muy serio.

- Cuando la Liga anotó el segundo gol, San Carlos tenía más la bola. ¿Lo tenían pensado así?

- Una de las virtudes que hemos tenido ha sido el tema de la gente veloz que tenemos por los costados, eso nos da una cualidad y hay momentos para aplicarlo. Ahora simplificamos y nos da réditos. Es un momento bueno para practicar eso y LAFC es otro tema. Tenemos algo planeado, pero con lo que pasó vamos a ver si la propuesta que teníamos la podemos variar, o ver otro segundo chance, otra propuesta.

- Ya tienen dos partidos con el marco en cero. ¿Qué tan satisfecho lo deja eso?

- A veces me pongo a ver cosas y mi pregunta es si ustedes no tienen momentos malos, familiares o en profesión y muchas veces hay que lidiar con eso. Eso pasaba con nosotros, esperamos pasar esta serie que es muy compleja y luego enfocarnos en el campeonato.

- ¿Qué analiza de San Carlos?

- Wálter Centeno me parece que ha encontrado un equilibrio, yo lo tuve de compañero y sé cómo piensa. Ha encontrado el buen juego que le encanta, con muchachos jóvenes y de la zona. Si alguien está haciendo un buen trabajo es Paté. Él lo está haciendo bien, quiero felicitarlo e instarlo a que siga en ese camino. En algún momento va a encontrar su momento y desearle lo mejor.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.