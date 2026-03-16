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Óscar ‘Macho’ Ramírez visualiza una ‘noche linda’ en el Morera Soto ante LAFC en Concachampions

Esto dijo Óscar Ramírez a pocas horas del partido decisivo contra LAFC en busca del boleto a cuartos de final en la Copa de Campeones de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez se toma con mucha seriedad el partido definitivo contra LAFC en Concachampions.
Óscar Ramírez se toma con mucha seriedad el partido definitivo contra LAFC en Concachampions. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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