Óscar ‘Macho’ Ramírez visualiza una ‘noche linda’ en el Morera Soto ante LAFC en Concachampions

Óscar “Macho” Ramírez tiene muy claro lo que debe hacer Liga Deportiva Alajuelense este martes 17 de marzo en su casa y con su gente contra LAFC, a las 7:06 p. m., en el partido definitivo por el pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Antes de dirigir la práctica en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, el técnico de la Liga atendió a los medios de comunicación 28 horas y seis minutos antes del esperado duelo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“En la parte emotiva y en la parte física estamos bien. Vamos a enfrentar a un muy buen equipo y será este martes en la cancha donde se define todo”, expresó Óscar Ramírez, quien sueña con una noche mágica en la Catedral, recordando que la serie está 1-1.

Para eso, afirmó que es importante arrancar bien y sobre la marcha ir visualizando el plan si está funcionando o no.

“Un partido con la pequeña ventaja que tenemos de saberla manejar, pero también con la intención de buscar el marco contrario, con la forma y tratar de ser efectivos sería muy importante y poder encontrar el momento para ser determinante”, citó.

Dijo que el balón parado tiene sus maneras, sus formas y en eso también tratará de buscar puntos débiles ante un rival muy compacto, que es un equipazo.

“Será de pequeños detalles. Hay que tratar de mejorar la posesión y saber salir de la presión de ellos. Hay que preparar la parte anímica, el plan de trabajo, tratar de irlo cumpliendo y ver los momentos del partido”, anotó el timonel rojinegro.

Entre todos los escenarios que el “Macho” ha pensado, hasta dijo que si el marcador fuese adverso, deben saber reaccionar a eso.

- Usted en varias ocasiones le ha hablado al liguismo. ¿Qué le pide a la afición para este juego?

- La afición ha sido un pilar importante, su apoyo y este martes es un partido que tiene características muy bonitas, muy de noches lindas de fútbol y creo sobre eso el equipo es consciente y va a poner todo su empeño, toda su concentración y todo lo que haya que poner. Los muchachos están con esa disposición. Dios quiera que se culmine.

”Más que todo el apoyo, sabiendo que hay un rival al frente que va a exigir y que tenemos que saber lidiar con eso para poder clasificar y pedir el apoyo como lo han hecho. Se ha dado una mezcla de sentimientos del equipo y la afición. Eso es muy bueno y en momentos como estos es muy válido. Así que pedir el apoyo que siempre nos han dado”.

Washington Ortega fue la figura en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles. Este martes podría ocurrir lo mismo en el Morera Soto. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

- ¿Cómo asimila este partido tomando en cuenta que con un 0-0 pasaría la Liga por el gol de visita?

- Hemos estudiado el partido que tuvimos allá, se hicieron cosas muy buenas, otras a mejorar y estando acá en nuestra cancha, son finales y muchas veces las finales hay que saberlas manejar. El hecho de un empate a cero nos da el pase, pero podemos buscar más cosas.

”Hemos tratado de corregir, más que todo con el balón. La otra vez hablamos en son de broma de un 50-50. Hay que ser muy claros que tenemos al frente a un equipo que fue diseñado para ser campeón de la MLS. Tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra y tratar de sacarle provecho, que sería muy bueno, una clasificación a cuartos”.

- De nueve series de ida y vuelta en instancias finales, usted ha ganado ocho emparejamientos. ¿Le sirve la estadística?

- Uno tal vez tiene vivencias que pueden ayudar a manejar estas series, pero es presente y el presente indica que tenemos a un rival muy calificado, que ustedes saben lo que hace en el torneo de ellos y con grandes figuras. Cada serie es diferente y hay que saberle buscar el acomodo, de sacar ventaja (...).

”Este partido para mí puede ser más complejo de alguna manera, porque nosotros queremos tener más posesión del balón, pero eso nos puede traicionar ante un equipo con grandes virtudes, como las transiciones que tienen ellos. Son partidos de cero errores”.