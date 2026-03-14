Óscar ‘Macho’ Ramírez se atreve a decir lo que sus rivales no querían oír

Liga Deportiva Alajuelense se metió a pelear de lleno en la segunda vuelta del Torneo de Clausura 2026. Aquella idea que tenían muchos de que ni siquiera iba a clasificar, se disipó.

Después del triunfo de la Liga contra Pérez Zeledón por 3-0, el equipo de Óscar Ramírez dio un paso más en su intención de pelear por entrar a las semifinales. Y el “Macho” pronunció lo que otros equipos no querían oír: “Vamos a llegar en buen momento al cierre”.

- Tres victorias consecutivas sin recibir gol y en este momento están en zona de clasificación. ¿Cuál fue el cambio?

- Esa contestación tal vez al final del torneo la pueda expresar más amplia, son cosas que teníamos pensado y que traté de explicar pero aquí hay gente que no entiende y lo dejo para el final.

- Dosificó al equipo. ¿Le funcionó?

- Era necesario porque el partido del martes fue intenso, difícil y fuimos inteligentes en dosificar las cargas y disponer de los que estén mejor o lo que escoja yo, según lo que vamos a planear. Ganamos, marco en cero y anotamos tres goles.

- ¿Qué puede decir de Joel Campbell?

- Con Joel desde el momento que se habló, se habló claro y ha intentado estar ahí. Todos entendemos esto del fútbol y dentro del rol que está, lo está haciendo muy bien. El protagonismo que tal vez la gente quiere, o mi forma de ver esto es que el equipo rinda, que esté en su mejor versión y hay momentos en los que lo ocupo, como hoy. Y en otros, tendría que hacer todo para poder ayudarle a él. A veces hay partidos complejos.

- ¿Qué balance hace de la noche, porque le dio confianza a tres jugadores que necesitaban el gol?

- Creo que vamos de acuerdo a lo planeado y lidiando con dos torneos que siempre es complejo. Aquí el semestre pasado fue difícil y ahora también, por su estructura, que después hablamos de eso. Estamos agarrando buen ritmo para el cierre y ojalá que el martes podamos pasar por el club y el país. Vamos a llegar en buen momento al cierre.

- ¿Qué puede decir de la actuación de Ángel Zaldívar?

- Importante, es lo mismo, Ronaldo Cisneros anda en un buen momento, Joel y la mayoría de muchachos están agarrando un nivel importante. Eso da tranquilo. Él es un híbrido, tiene gol y su manejo. Si tengo un goleador y otro atrás, que cumple como 10, es un híbrido y eso es fabuloso, está agarrando ritmo, como la mayoría.

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