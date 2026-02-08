Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Vamos poco a poco, pero apresurando’

Liga Deportiva Alajuelense y Herediano empataron 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto. ¿Qué dijo Óscar Ramírez? Eso es lo que podrá leer a continuación.

- ¿Qué se viene para Liga Deportiva Alajuelense después de este resultado?

- Esto siempre es prueba, corregir y estar encima de estos detallitos, podemos hablar de la contundencia que tuvimos varias para lograr un mejor marcador del que tuvimos al final. Me encantó la dinámica, la parte competitiva, la parte de estar en la dinámica del juego. En eso fue muy buen nivel.

”Cuando yo decía la parte objetiva, que casi siempre es malinterpretada, que necesitábamos meter gasolina a los muchachos, buscar intensidad y no forzarlos. Esta vez exigimos a jugar y se vio un nivel pensando también en lo que se nos viene en marzo.

”Es importante elevar el nivel y con la dinámica salgo satisfecho. Fue muy claro, estuvimos encima. Nos costaron los primeros 15 minutos y con el desgaste se dieron situaciones que nos permitió ser más pensantes con el balón. Falta afinar, la contundencia y los mano a mano con el portero. Es importante crear las situaciones, es muy bueno, pero hay que ser contudente”.

- ¿Significa un respiro el regreso de Alexis Gamboa y Fernando Piñar?

- No solo ellos, Anthony Hernández y Kenneth Vargas también, que el otro día jugaron un rato en el Torneo de Copa para darles un poco de rodaje. Con Gamboa sí, lo viene demostrando desde el torneo anterior, es un rendimiento muy alto y necesitaba ese descanso que tuvo. La energía, las ganas y estos partidos se juegan de esa manera, él contagia eso, de ir decidido a la jugada.

”A Fernando Piñar no lo pusimos de inicio porque no ha tenido rodaje y muchas veces el doctor dice ya, pero agarrar la dinámica lleva sus días”.

- Usted había dicho que los primeros cinco partidos no serían fáciles y pasó eso. ¿Cómo visualiza lo que viene con la Liga a partir de este momento?

- Muchas veces la gente malinterpreta, lo que yo hago es un tema de ubicación porque nosotros no tenemos un canal que podamos decirle a la gente, a nuestros aficionados dónde estamos posicionados. Y ustedes como periodistas no ven el día a día, el recuperar a los muchachos. Y al jugar tan seguido no tuvimos espacio para meter cargas en lo físico.

”En lo mental era normal, en algún momento me puse a hablar con el de arriba porque yo sé que iba a pasar. Lo de los arranques, la parte de desinflarnos y volver a agarrar la parte competitiva, pero contra la naturaleza no puedo luchar. Era normal (...).

”En este partido la dinámica fue muy buena y yo trataba de ubicar a la gente, en el sentido de que eso nos estaba pasando. Ahora tuvimos un espacio bonito para trabajar y se nos van a venir tres semanas, a excepción del martes, que tenemos el Torneo de Copa en Liberia. Pero en esas tres semanas vamos a volver a meter cargas y táctico.

”Los nuevos, como Kenneth Vargas y Ángel Zaldívar que se ha acoplado muy bien, es un elemento muy capaz en cuanto a la táctica, me gusta.

”Creo que entendió muy bien el juego y recibió muchas bolas a las zonas que él veía vacías, que nos dejaba Heredia y eso es un dato importante. Joel Campbell también. Vamos poco a poco, pero apresurando, porque son 18 fechas y ya tenemos un tercio. Y acomodarnos, pensando también en la Concacaf”.

- ¿Cómo va la construcción del once?

- Construir un equipo implica primero el orden defensivo, pero si se analiza este partido, la movilidad cuando se tiene el balón es lo más difícil. Entender la parte de la media hacia adelante, la parte de crear espacios y ocuparlos es lo más complicado en el fútbol.

”Se puede tener una individualidad como Anthony Hernández por el costado en un uno a uno que resuelve, pero el hecho de mostrarse a pie y que otro muchacho interprete un espacio que lo ocupa.

”Y que un tercer movimiento de otro jugador sobre eso es lo que estamos tratando de darle al jugador herramientas. Estamos en un estado de avance bonito”.

