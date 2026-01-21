Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Vamos a tener que priorizar’

Liga Deportiva Alajuelense ya tiene más claro su calendario completo del semestre y eso pone a pensar a Óscar Ramírez.

Un día antes de visitar a Cartaginés, Liga Deportiva Alajuelense conoció que el 4 de febrero recibirá a Liberia y que siete días después visitará al conjunto de José Saturnino Cardozo en los cuartos de final del Torneo de Copa.

Eso puso a pensar a Óscar Ramírez, porque las semifinales del Torneo de Copa se efectuarán el 25 y el 29 de marzo; recordando que la Liga jugará ante LAFC o Real España en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf entre el 10 y el 19 de marzo.

“Tenemos que adecuarnos a la competencia, ve que nos jode mucho esto de que los primeros cinco partidos, que son un 25% del torneo, nos agarran con una seguidilla sin poder repasar algunas cosas”, expresó Óscar Ramírez.

Dijo que para después del partido ante Guadalupe, que será el 27 de enero, esperaba tener un espacio grande de once días hasta el nuevo juego, contra Herediano, el 7 de febrero.

Pero ahora, en esa semana quedó programado un juego del Torneo de Copa.

”Ahora sale la noticia de que el 4 de febrero y el 11 de febrero ya tenemos partidos de Copa. Entonces, llega un tema donde ya vamos a tener que priorizar en algún momento, ver si vale más la recuperación o el trabajo acumulativo para lo que sigue del campeonato.

”Y de alguna manera, el Torneo de Copa dejarlo ahí a la parte tal vez de los muchachos jóvenes con la gente que no viene jugando, para ritmear”, expresó Óscar Ramírez.

Cree que en este semestre, Alajuelense sí va a tener que darle más importancia al torneo nacional junto con la Concacaf, en marzo.

“Teníamos ya un plan de estos cinco partidos ver cómo la pegábamos y luego ya tener ese espacio, para tanto en la parte física como en la parte táctica equiparar trabajo, repasar y ahora con estos partidos nos vuelven otra vez a poner a buscar espacios”, añadió.

Según el “Macho”, todavía no se han sentado a analizar para tomar decisiones sobre lo que buscarán con el Torneo de Copa; pero de primera impresión, considera que lo más conveniente sería darle énfasis a la preparación y equiparar la parte táctica con la misma parte física de algunos muchachos.

“Hay que ver cómo le hacemos con eso. Y la parte que no sé hasta qué punto nos quita el poder estar más rápido. Yo creo que vamos a tener que llegar a ese punto donde vamos a tener que priorizar”, insistió Óscar Ramírez.

