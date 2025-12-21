Óscar ‘Macho’ Ramírez toma esta decisión luego de meditarlo mucho

Óscar Ramírez siempre dijo que todos sus jugadores debían estar listos. Conozca los hombres con los que buscará el título este sábado.

¿Washington Ortega o Bayron Mora? El charrúa salió resentido del partido del miércoles pasado en Tibás y eso provocó que su participación estuviera en duda para el clásico de este sábado 20 de diciembre, cuyas incidencias puede seguir aquí.

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa dicen presente en el juego de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Apertura 2025 y todo detalle cuenta.

Óscar “Macho” Ramírez dijo un día antes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, que con respecto a sus porteros, debía esperar hasta la última práctica para tomar decisiones.

¿Quién ataja? Después de que el “Macho” lo meditó mucho, la respuesta a esa pregunta es la misma que la del clásico anterior: el uruguayo Washington Ortega custodiará la cabaña rojinegra en el partido donde si Alajuelense gana, se dejará su estrella 31.

Si se impone Saprissa, el desenlace de este campeonato se alargaría a dos partidos más, en una gran final.

Recuerde que la serie se encuentra 2-2. Si persiste el empate, el partido se extendería a tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.

La alineación estelar de Alajuelense está conformada por Washington Ortega, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Alejandro Bran, Rónald Matarrita, Celso Borges, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros y Kenyel Michel.

Además, Óscar Ramírez dejó en banca a Bayron Mora, Santiago van der Putten, Aarón Salazar, Deylan Paz, Deylan Aguilar, Creichel Pérez, Joel Campbell, Diego Campos, Anthony Hernández y Alberto Toril.

