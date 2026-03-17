Óscar ‘Macho’ Ramírez toma decisiones importantes para el partido entre Alajuelense y LAFC

Óscar Ramírez hizo un ajuste en la alineación de Liga Deportiva Alajuelense con respecto al equipo que alineó la semana pasada en Los Ángeles contra LAFC.

Óscar Ramírez tiene muy claro que este partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf es distinto a otros duelos, máxime que está en juego el boleto a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Después del empate 1-1 entre estos equipos hace una semana en Los Ángeles, California, el duelo definitivo de este martes en el Estadio Alejandro Morera Soto se percibe como no apto para cardiacos.

Recuerde en este momento, el gol de visita juega a favor de la Liga como criterio de desempate. Así que el “Macho” hace sus cálculos.

El entrenador de Alajuelense, que sabe bien cómo se manejan estas series, adelantó en la previa que buscarán cuidar eso, pero que a la vez, el campeón nacional quiere algo más, contra un equipazo.

Sus decisiones están tomadas y para este partido crucial, el tricampeón de Centroamérica alinea con Washington Ortega, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Fernando Piñar, Celso Borges, Anthony Hernández, Alexis Gamboa, Alejandro Bran, Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros.

Además, Alajuelense tiene en la suplencia a Bayron Mora, Daniel Velásquez, Deylan Paz, Elián Quesada, Guillermo Villalobos, Ángel Zaldívar, Joel Campbell, José Alvarado, Santiago Rosales, Deylan Aguilar, Rashir Parkins e Isaac Badilla.

Óscar Ramírez y Celso Borges hablan previo al partido definitivo entre Alajuelense y LAFC

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