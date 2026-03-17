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Óscar ‘Macho’ Ramírez toma decisiones importantes para el partido entre Alajuelense y LAFC

Esta es la alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el partido decisivo contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. PZ
Óscar Ramírez hizo un ajuste en la alineación de Liga Deportiva Alajuelense con respecto al equipo que alineó la semana pasada en Los Ángeles contra LAFC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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