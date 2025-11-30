Óscar ‘Macho’ Ramírez toma decisión drástica en partido Cartaginés vs. Alajuelense

El partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense tendrá repercusión en la parte alta de la tabla.

Liga Deportiva Alajuelense visita al Club Sport Cartaginés y Óscar Ramírez se inclinó por hacer varios cambios en su formación más habitual.

Eso no significa que el partido no sea importante para la Liga, pero el “Macho” Ramírez optó por la rotación, porque el cuadro rojinegro jugará su cuarto partido en un lapso de diez días, y este lunes por la tarde viajará a Guatemala, para disputar el duelo definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.

Así que el estratega rojinegro y su cuerpo técnico tomaron la decisión drástica de rotar para dosificar cargas y darle minutos a futbolistas que no tienen tanta participación. Incluso, en el once de Alajuelense hasta se da un regreso.

La Liga alinea con Bayron Mora, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Aarón Salazar, Diego Campos, Kenyel Michel, Jeison Lucumí y Alberto Toril.

En la suplencia, los rojinegros cuentan con Johnny Álvarez, Guillermo Villalobos, Anthony Hernández, Creichel Pérez, Celso Borges, Rashir Parkins, Deylan Paz, Ronaldo Cisneros, Joel Campbell y Doryan Rodríguez.

Por su parte, Cartaginés afronta el partido con un once conformado por Kevin Briceño, Claudio Montero, Douglas López, Mauro Quiroga, Cristopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Marco Ureña, Everardo Rubio y Suhander Zúñiga.

En la banca brumosa se encuentran Darién Hidalgo, Diego González, José Rodríguez, Bernald Alfaro, Jesús Batiz, José Mora, Geancarlo Castro, Dariel Castrillo, Brandon Brizuela y Johan Venegas.

