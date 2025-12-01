Óscar ‘Macho’ Ramírez tenía tiempo de no verse tan molesto

A Óscar Ramírez no le gustó para nada la falta que recibió Anthony Hernández.

Óscar “Macho” Ramírez se veía molesto en algunos tramos del partido en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Cartaginés de visita por 0-2, con goles de Kenyel Michel y Fernando Piñar.

Pero lo que más lo enojó fue sin duda la barrida de Diego Mesén a Anthony Hernández. Incluso, en la rueda de prensa dijo que hasta el árbitro Steven Madrigal fue muy permisivo.

“No está claro que a un muchacho lo empujen, lo boten, que la bola quede ahí y para ellos, si no cae, permiten que siga el juego. No está claro eso y a los jugadores se los advertí en el intermedio, que por favor, si botaban a alguno de nosotros, siguiéramos sobre la acción, porque no estaba claro el tema”, comentó Óscar Ramírez.

La advertencia a sus hombres fue que no se confiaran de nada y en cuanto a esa última entrada sobre Anthony Hernández, admitió que se molestó mucho.

“Caramba, el trabajo de nosotros ha sido con los dos frentes, estar buscando una final nacional, competir y no solo eso. Yo tengo cuatro meses con el equipo (en realidad, asumió hace más de siete), de estar trabajando con mejoras, tiempos, se nos mete la Selección y lidiar con eso.

”Ahora el miércoles nos toca una final que podría ser lo de dominguear de nosotros los ticos en este año y no me pareció la acción, muy desafortunada, muy agresiva. No sé qué pensaría el muchacho en ese momento”, manifestó Óscar Ramírez.

Insistió en que no entiende por qué Diego Mesén cometió esa falta, pero que ya pasó.

Al hablar del partido como tal, indicó que no era fácil, porque Cartaginés ya está clasificado y que estaba invicto en su estadio.

“Tal vez la molestia es que todo lo que uno trata de pensar, de analizar para tomar las mejores decisiones y no dejar ningún frente descuidado es duro. Y si me vieron molesto es por eso”, recalcó.

El “Macho” indicó que amarrar de una vez el liderato general era importante, porque Alajuelense tendrá un desgaste importante en el partido del miércoles contra Xelajú, no solo en el juego, sino que hasta el transitar por los aeropuertos tiene su peso.

“Ahora vamos a cumplir la última jornada, pero ya no con esa necesidad de lograr el objetivo. Y podemos darnos una pausa por todo lo que hemos tenido, en lo mental, de bajar un poquito para las semifinales. Está pendiente lo del miércoles, que ahora es lo más importante”, rescató el timonel rojinegro.

¿Cómo llega Alajuelense a la parte más importante?

Óscar Ramírez aseguró que en lo que va del semestre, Alajuelense ha demostrado en situaciones al límite que el equipo tiene carácter, arrojo y valentía para afrontar sus retos.

“Dudas en cuanto a ganas, deseos y carácter yo creo que lo hemos demostrado. Es fútbol, puede pasar cualquier situación. Con lo del liderato general, nos da una segunda oportunidad si pasara algo y que no es exento que no pueda pasar, pero no por ganas y deseos”, afirmó Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez dialogó con Carlos Vela y Javier Delgado antes del partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

De los últimos siete campeonatos en los que la Liga ha terminado como líder, en seis ocasiones los ha perdido. La excepción fue durante la pandemia, en 2020, cuando Alajuelense consiguió su estrella 30 con Andrés Carevic.

Esa estadística no la omite el “Macho”, pero tampoco piensa mucho en esos números.

“Ya ayer pasó, yo estuve en el hotel, durmiendo, me dio mucho frío, me cobijé y ya pasó. Es ahora, el presente. Si me pongo a pensar en eso y no sé con qué intención se habla de esos números, la estadística es válida, pero el presente es hoy. Y vamos a ver si podemos erradicar eso”, aseguró el estratega manudo.

