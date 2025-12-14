Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez se sacude: ‘Se habló de un descenso y ahora me dicen que el equipo está en alza’

Estas son las impresiones de Óscar Ramírez luego de que Liga Deportiva Alajuelense avanzó a la final de segunda ronda

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta en el segundo partido de semifinal contra el Municipal Liberia, partido decisivo para el pase a la final.
Óscar Ramírez sabía que Liga Deportiva Alajuelense tenía que jugar muy distinto en su casa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

