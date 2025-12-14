Óscar ‘Macho’ Ramírez se sacude: ‘Se habló de un descenso y ahora me dicen que el equipo está en alza’

Liga Deportiva Alajuelense derrotó 3-0 al Municipal Liberia y avanzó a la final de segunda ronda con un global de 4-1, pero fiel a su estilo y como ha sido la constante en él, Óscar “Macho” Ramírez hace un llamado a la calma.

Para los manudos fue un primer ensayo de algo que no habían vivido en lo que va del semestre, que era cerrar una serie de ida y vuelta en su casa, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“En cuanto a otra final, darle gracias a Dios y muchas veces uno quiere que sea a la manera de uno y cuando uno acepta cuando Dios lo pone en una situación así y lidiar con esto, encuentra la paz. Hay un por qué y entiendo lo de la afición, pero todavía faltan partidos importantes”, expresó Óscar Ramírez.

Además, el “Macho” se sacudió, luego de que escuchó a algunos comunicadores decir que la Liga se había desinflado, después del juego de ida de la semifinal.

Por eso, apuntó en la rueda de prensa: “Se habló de un descenso y ahora me dicen que el equipo está en alza”.

- La Liga va en una curva ascendente. ¿Qué esperar ahora?

- Muchas veces ustedes ven los partidos y es difícil, cuando se logra un título y retenerse de aflojar un poquito, cuesta. Se habló de un descenso y ahora me dicen que el equipo está en alza. Lo que es el trajín de la Copa Centroamericana, los viajes y tener que ir a Liberia, tiene su peso.

Cuando uno ve así a dos o tres jugadores, pero cuando es general, como en Liberia, es el grupo. Ahora esperamos a ver quién es el rival y ver el comportamiento. Hemos sido muy estables.

Alguna gente quiere crear crisis, pero el grupo está unido y tiene muchas ganas.

- Pueden estar a dos partidos del objetivo y Washington Ortega ya está recuperado. ¿Qué pasará con la portería?

- Ni lo tengo en la cabeza, es importante el tema de Washington y Diego Cejas. Es importante saber qué piensa el jugador y ver si se da la situación. En este momento no lo he pensado, sino en el pase a la final y ver qué decisión se toma.

- Recuperó a Rashir Parkins, Diego Campos y Anthony Hernández y parece que el equipo está en un nivel similar. ¿Esperaba que llegaran así, a pesar de que la Liga ha tenido un trajín diferente a los otros equipos?

- Yo dije que en la etapa final queríamos la construcción del equipo. Está el bache de la Selección, que tuvimos que lidiar con eso y fue complejo. Dar las sensaciones de octubre en noviembre sin vernos 20 días, no fue fácil, pero el grupo está unido. Indistintamente del que juegue, todos están puntita de pie.

Es importante conocer las características y los jugadores han aceptado el rol, todos han rendido y eso nos da una consistencia importante. El bien de uno, es el bien de todos. El camerino está fuerte, unido, alegre y eso da tranquilidad porque estamos ahí ante un escenario que esperamos ver cómo lo resolvemos a nuestro favor.

- El liguismo se ve muy positivo y la tendencia es que confían en usted. ¿Qué mensaje le envía a la afición?

- Aquí el tema es tener un buen grupo, un buen camerino. La afición se comportó bien, tuvo paciencia, no hubo silbidos. Hubo ganas, apoyo y deseos. Si me preguntan quién no corrió y no metió no tengo que señalar a nadie. Estamos atentos a cualquier situación y somos fuertes. Viene la etapa más difícil y más compleja. Sé lo que están esperando, pero pueden ser momentos de paciencia, de no ser tan ansiosos y entender el juego.

