Óscar ‘Macho’ Ramírez se inclina por la rotación: Esta es la alineación de Alajuelense

Santiago van der Putten es uno de los jugadores titulares de Liga Deportiva Alajuelense contra Pérez Zeledón.

Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón se enfrentan en una tarde pasada por lluvia en el Estadio Alejandro Morera Soto y los rojinegros pretenden seguir en la cima del Torneo de Apertura.

Pero también, los manudos tienen un reto de altos quilates el próximo jueves, cuando visiten a Olimpia de Honduras en el partido decisivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf, que se encuentra 1-1.

¿Cómo alinea la Liga este domingo pasado por agua? Estos son los hombres elegidos por Óscar “Macho” Ramírez: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Celso Borges, Santiago van der Putten, Rashir Parkins, Diego Campos, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Doryan Rodríguez.

Mientras que en la suplencia, Alajuelense tiene a Johnny Álvarez, Deylan Paz, Deylan Aguilar, John Paul Ruiz, Alejandro Bran, Elián Quesada, Alexis Gamboa, Ronaldo Cisneros, Jeison Lucumí y Joel Campbell.

