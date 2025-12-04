Óscar ‘Macho’ Ramírez no se guarda nada: Vea las alineaciones de Alajuelense y Xelajú

Anthony Hernández será titular en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Óscar “Macho” Ramírez quiere que Liga Deportiva Alajuelense conserve su corona en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tras estudiar algunas características del Xelajú que le llamaron la atención y al ver la amplitud de la cancha sintética del Estadio Cementos Progreso, optó por tomar decisiones para el partido de la verdad, este miércoles.

La Liga salta a la cancha con Bayron Mora, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Anthony Hernández, Joel Campbell, Alexis Gamboa, Ronaldo Cisneros, Kenyel Michel, Rónald Matarrita, Fernando Piñar y Jeison Lucumí.

Además, Óscar Ramírez dejó en la suplencia a Daniel Velásquez, Johnny Álvarez, Deylan Paz, Diego Campos, Alejandro Bran, Alberto Toril, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Creichel Pérez, Rashir Parkins, Tristan Demetrius y Doryan Rodríguez.

Por su parte, Xelajú jugará con Rubén Silva, Manuel Romero, Yilton Díaz, Pedro Báez, Antonio López, Widvin Tebalán, Javier González, Juan Cardona, Kevin Ruiz, Jorge Aparicio y Romario da Silva.

