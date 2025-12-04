Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez no se guarda nada: Vea las alineaciones de Alajuelense y Xelajú

Liga Deportiva Alajuelense presenta una de sus versiones más ofensivas para la final de la Copa Centroamericana de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Anthony Hernández será titular en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense.
Anthony Hernández será titular en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCopa Centroamericana de ConcacafXelajú vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.