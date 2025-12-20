Óscar ‘Macho’ Ramírez le dice a la afición de Alajuelense que hasta las oraciones juegan

Óscar “Macho” Ramírez sabe muy bien que el clásico de este sábado 20 de diciembre entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa tendrá a más de uno con el corazón en la mano.

En las horas previas al partido de vuelta de la semifinal de segunda ronda del Torneo de Apertura 2025, el técnico rojinegro aseguró que el partido no será fácil y que hay que mantenerse con “humildad” y sin “soberbia”. Además, es del criterio que hasta las oraciones juegan.

- ¿Cómo maneja el momento y qué le dice a la afición?

- Como buen católico, rezar. Creo que es un tema de ser humilde, de no haber soberbia, que no haya soberbia, que en este momento es muy peligrosa. En este caso, pues pedir esas oraciones a la gente, bueno, los que somos más espirituales, que sabemos que es una parte importante para llegar a pedir eso, más el esfuerzo que va a poner el equipo.

”Yo creo que todos los partidos lo ha demostrado, que siempre los deseos, las ganas, esa rebeldía, que vuelvo a repetir, ante situaciones que hemos tenido muy complejas, ha dado el do de pecho”.

Esto dijo Óscar Ramírez antes de la final entre Alajuelense y Saprissa

- ¿Qué puede decir a pocas horas de este clásico entre Alajuelense y Saprissa?

- Nosotros en este semestre hemos tenido una desventaja importante, que es que nos hemos expuesto mucho con el tema de la Copa Centroamericana y los rivales han tenido su espacio para estudiarnos y tratar de controlar algunas cosas nuestras. Eso nos pasó con Liberia y ahora con Saprissa, que han tenido ese espacio. Nosotros pues hemos tenido que lidiar con eso.

”No deja de ser ahora importante el conocimiento del rival que te vas a enfrentar y cambiar algunas situaciones que se venían manejando. Entonces, yo creo que en alguna manera Saprissa ha tenido ese tiempo y ese espacio. Diento que va a ser muy parecido tal vez el partido del otro día, que ellos van a querer imponer un poco de presión, hacer un bloque cuando están un poco más cerrados, por decirlo de alguna manera”.

- ¿Cómo está Washington Ortega, que se resintió en el juego anterior?

- Veremos el reporte del doctor, el tema del jugador, hablar con él y tema de cancha, y ahí se tomarán decisiones.

- ¿Cómo maneja ser el técnico más ganador de la Liga?

- La verdad que no he tenido chance de (pensar) eso, me ha ocupado muchas cosas que están ahí, en todo lo que expliqué anteriormente, de ver cómo planteamos el partido, la gente con la que podamos lidiar eso. Y siempre en la etapa que estoy yo en mi vida, ya yo creo que es un tema secundario, está terciario diría yo”.

- En el balance en clásicos dirigidos por usted y por Vladimir Quesada es de tres partidos, con dos triunfos para la Liga y un empate. ¿Cómo toma eso?

- De estadística, no. No sé, siempre lo veo como algo secundario, no le veo lo relevante. Lo importante es el hoy, el hoy es lo importante. Ya el pasado, aprender de las cosas. Mañana no sabemos y es el presente.

”Entonces, saber que este sábado tengo a un gran técnico ahí al frente, que yo sé que tiene su orgullo bien de saprissista, que quiere ganarnos, que está motivando a su equipo, que ha trabajado fuerte para poder lidiar con esta final; igual nosotros”.

- ¿Podrían jugar futbolistas que no han participado tanto?

- Mirá, si algo ha sido importante en este semestre en cuanto a mi gestión es que cualquiera, en cualquier momento, puede aparecer y nos puede dar el apoyo. Ya hay varios muchachos que ya han aparecido, por ejemplo me acuerdo la serie allá en Motagua, donde entraron Elián Quesada, Tristán Demetrius y Doryan Rodríguez y fueron tres cambios finales que dieron el do de pecho en una serie tan compleja como era contra el Motagua.

”Entonces, con ese ejemplo te quiero decir que cualquiera que esté en el banco está con esa disposición. Igual la gente grande, en este caso Diego Campos, que ha sido relevante de cambio. Ha sido muy fluctuante el tema, algunos han jugado en un momento, otros en otro, pero siempre, gracias a Dios, es una constante que tenemos, que los cambios siempre cuando entran han hecho la diferencia.

”Yo creo que hay variabilidad, también tenemos la individualidad de Anthony Hernández, Jeison Lucumí, Kenyel Michel; tenemos buenos pasadores, gente que sabe dar salida. Creo que ha sido importante tener una combinativa de características para lidiar con cualquiera que se nos presente”.

