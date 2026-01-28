Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Hemos mejorado a puro video’

Esto dijo Óscar Ramírez luego del triunfo de Liga Deportiva Alajuelense contra Guadalupe

Por Fanny Tayver Marín
27/01/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 5 del torneo de clausura 2026 entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez cree que después de estos primeros cinco partidos en el Clausura 2026, Liga Deportiva Alajuelense empezará a verse diferente. (Jose Cordero/José Cordero)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

