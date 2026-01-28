Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Hemos mejorado a puro video’

Óscar Ramírez cree que después de estos primeros cinco partidos en el Clausura 2026, Liga Deportiva Alajuelense empezará a verse diferente.

Liga Deportiva Alajuelense está en plena misión de recuperar terreno en la tabla en el arranque del Torneo de Clausura 2026 y a Óscar Ramírez le agradó lo que vio de su equipo en el triunfo contra Guadalupe (1-3).

Anthony Hernández reapareció después de que se acabó el torneo pasado; Washington Ortega sumó su segundo partido, Elián Quesada sumó minutos luego de mucho tiempo y Ángel Zaldívar se hizo presente en la red.

En cuanto al funcionamiento, el campeón nacional se vio distinto en una cancha compleja y eso es parte de lo que rescató el “Macho” en la rueda de prensa posterior al juego con el que arrancó la quinta jornada del Torneo de Clausura 2026.

- ¿Qué le pareció el primer tiempo de su equipo? ¿Qué han mejorado?

- Esta cancha es compleja de manejar, pero hicimos un análisis importante de Guadalupe y por momentos se vio muy buen fútbol, a un toque, combinativo y nos dio muchos créditos. Entre toda la problemática y el tema del balón parado, lo hemos repasado, nos está dando réditos.

”Ahora ya esperando que pasó esto y encontrar los espacios que necesitamos para la parte física, meter cargas y hemos mejorado a puro video.

”De bombardear a los muchachos con video y bien. Contentos, ya son dos victorias y recuperamos la parte de estar cerca de la gente de arriba. Lo que viene va a ser difícil”.

- ¿Cómo valora el trabajo de Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros?

- Lo de ellos queríamos ver opciones, en algún momento vi que jugaron ellos en Guadalajara y hablé con ellos. Hay partidos en los que nos juegan línea de tres y necesitas dos puntas, sabiendo moverse y estar en esa provocación.

”Hay que atraer, atacar espacios y aprovecharlos. José Alvarado entró de cambio y va a dar buena pelea, con un nivel importante, correcto y me alegra mucho. Joel Campbell es otra opción, ya lo conocemos de lo que es capaz de hacer. En eso estamos, buscando opciones y alternativas ante los partidos”.

- ¿Qué tan difícil es jugar contra estos rivales que piensan en el descenso?

- Eso va a ser complejo, estos equipos van a luchar por el no descenso. Logramos descifrar lo que queríamos hacer, fuimos prácticamos y conseguimos el marcador. San Carlos era un partido difícil y hasta el final lo sacamos.

”En Guadalupe, Mauricio Wright inyecta ganas y deseos y el otro es Sporting. Heredia y Cartago arrancaron bien y hay que ver cómo nos recuperamos. Será interesante ver cómo entramos entre los cuatro”.

- Se viene un receso, aunque está el Torneo de Copa. ¿Qué priorizará?

- Todavía esto es un trajín, es un tema emotivo, de meter cargas, el cuerpo acepta cargas y al estar reducidos los días es complejo. Necesitamos una carga acumular y vamos a ver cómo manejamos el Torneo de Copa y esperar el partido que seguiría en el campeonato contra Herediano, ya con los muchachos más sueltos de lo que hemos visto.

- En el último semestre acostumbraron a la afición a ganarlo todo. En el primer tiempo iban ganando y la gente quería más en el complemento. ¿Es momento de hablarle a la afición?

- Dado el momento en el que estamos, nunca he forzado al equipo a dar más de lo que está ahorita; allá en Pérez Zeledón tuvimos las primeras víctimas del trajín del semestre pasado. Estas cosas parecen invisibles y hay procesos fisiológicos que son invisibles y humanos y cuando uno quiere dar la ubicación, aparecen otros para molestar y decir que eso no es verdad.

”Sería importante ver cómo se manejan estos recesos. Ver el equipo de cómo terminó a ahora, es imposible. Nos interesaba noviembre y diciembre; ahí es donde vale, porque el premio de llegar primero es saber cerrar de último.

”A veces pocos logran el objetivo, eso tiene su estudio y yo sé que hay intereses, pero sería mejor que la gente tenga más conocimiento. Mejor ni hablo, lo importante es nosotros a lo interno y ahora lo importante será en mayo”.

