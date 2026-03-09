Orlando Sinclair lanza provocador mensaje a los aficionados del Saprissa que lo silban

Orlando Sinclair estaba un poco inquieto: las fechas pasaban y no solo no anotaba, sino que su competencia en ataque, Tomás Rodríguez y Ariel Rodríguez, poseen tres tantos cada uno.

Con Hernán Medford, el panameño es el titular y, si lo cambia, Ariel ingresa en su lugar, mientras que Sinclair no aparecía.

Apenas acumula 279 minutos de los 990 que ha disputado el cuadro morado en las once fechas del certamen.

“Tal vez no he jugado tanto, pero ya era la fecha 11 y no anotar ya pesaba. Fue importante volver al gol contra un rival como Herediano”, dijo Sinclair, quien, con un minuto en la cancha, le dio la victoria a su equipo contra los florenses.

“Estoy muy feliz, es un desahogo, porque eran varias fechas sin anotar y estaba deseando mucho ese gol”, añadió Sinclair.

Orlando agregó que era importantísimo levantarse y pasar la página del partido contra Sporting, que Saprissa perdió como local. El delantero no tuvo reparos en enviarle un provocador mensaje a quienes acostumbran a silbarlo.

“Varios por ahí hemos salido chiflados y no es algo nuevo para mí, es algo con lo que he tenido que vivir siempre. Pero esos mismos que me silban siempre tienen que celebrar mis goles en finales. Siempre he sabido aparecer, sé el trabajo que hago y cuento con el respaldo de los compañeros y del cuerpo técnico”, expresó Sinclair.

Herediano es la víctima favorita del atacante morado. Es el rival al que más veces le ha sacudido las redes, con un total de 11 conquistas.

“Son partidos importantes, son finales, contra rivales directos, y me he caracterizado por estar ahí en las finales y ayudar a mi equipo con goles importantes. Estoy muy feliz por eso”, indicó Sinclair, quien no comparte lo que dicen muchos: que tiene a los florenses de hijos.

“No le voy a faltar el respeto a una gran institución como Herediano. Es bueno anotarles, me siento muy honrado, porque es un gran rival”, opinó Orlando, quien, antes de entrar a la cancha, sintió que podía darle el triunfo a Saprissa.

“Uno entra con esa consigna, ese positivismo de poder anotar el gol de la victoria. Hay que visualizarse haciendo cosas buenas”, señaló Orlando.

El atacante comentó que necesitaba hacerse sentir, porque la competencia con los Rodríguez —Ariel y Tomás— es bastante fuerte.

“Tomás es jugador de selección, y Panamá está en la Copa del Mundo, así que trae un cartel muy grande. Creo que al anotar le pongo un bonito problema al profe (Hernán Medford), a ver a quién pone”, expresó Orlando.

Orlando Sinclair se lució con el gol que le marcó a Herediano y le dio la victoria a Saprissa. Ya son 11 los tantos que le ha marcado a los florenses.

Orlando añadió que necesitaba concretar y levantar la mano.

“Tomás venía haciendo goles, Ariel también, y faltaba yo levantar la mano. Era un bonito partido para hacerlo”, argumentó Sinclair, quien piensa en Cartaginés, siguiente rival de Saprissa, el próximo domingo a las 11 a.m. en el Estadio Fello Meza.

