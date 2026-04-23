Puro Deporte

Orlando Sinclair habla claro sobre Tomás Rodríguez y la pelea por la titularidad en Saprissa

El panameño ha sido el estelar y Orlando trata de responder al ingresar de cambio. ¿Le ayudan a Tomás para que vaya al Mundial?

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Por Milton Montenegro

Las comparaciones son odiosas, los dos tienen sus condiciones y, en el último partido, ambos sacudieron las redes. Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez viven su mano a mano.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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