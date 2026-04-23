Orlando Sinclair habla claro sobre Tomás Rodríguez y la pelea por la titularidad en Saprissa

Las comparaciones son odiosas, los dos tienen sus condiciones y, en el último partido, ambos sacudieron las redes. Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez viven su mano a mano.

Uno juega siempre en su puesto de 9 y al otro le ha correspondido actuar en algunos encuentros en el mediocampo, aunque él se siente cómodo como 9.

Orlando Sinclair ha participado en 14 compromisos con Saprissa y posee 400 minutos en cancha y dos goles. El panameño Tomás Rodríguez cuenta con 17 juegos, 1.156 minutos y cuatro anotaciones.

En cada alineación, Hernán Medford ha dejado claro que el canalero es el titular y a Orlando le ha correspondido saltar desde la banca en busca de oportunidad.

Luego del partido contra Guadalupe, la prensa le preguntó a Sinclair si cree que está en desventaja con Tomás, porque tiene la posibilidad de ir al Mundial y la forma de conseguirlo es jugando y anotando con Saprissa.

“Eso es tema de Hernán (Medford), no es algo que yo deba responder, él decide quién juega. De mi parte, siempre me he dado para esta institución y asumo el rol que me toca. Ahora me ha correspondido ingresar en posiciones que no son las más naturales para mí, pero siempre doy mi cien por ciento para ayudar al equipo”, dijo Orlando Sinclair.

El atacante añadió que no tiene problema con el panameño Rodríguez y no le molesta que, por lo general, él ingrese en lugar de Tomás.

Orlando Sinclair dejó claro que no vive una disputa interna con su compañero Tomás Rodríguez. (JOHN DURAN/John Durán)

“Siempre que vengan jugadores como Tomás, de mucha calidad, es bueno para el equipo y para uno que compite por el puesto. Bienvenidos sean los que vengan a aportar. Como compañero y persona, Tomás es muy bueno y es un gran jugador, ojalá vaya al Mundial”, destacó Orlando Sinclair.

Orlando añadió que en algunos juegos no ha estado de centrodelantero, como le pasó en la final del Torneo de Copa.

“En divisiones menores jugué de 8 (volante mixto) o de 10 (enganche o creador de juego), puedo hacerlo ahí. No se me va a olvidar jugar en esos puestos, pero mi posición natural es de 9, así fue como di el salto a Primera y es mi mejor posición. Pero, si el profe me ocupa donde él me indique, voy a dar el cien por ciento”, señaló Orlando.

Pero, más allá de si sale como titular o espera turno en la banca, Orlando Sinclair está por el equipo, el grupo, y se mostró contento con el pase a las semifinales.

“Sabíamos que la clasificación no podría pasar de este partido y, gracias a Dios, logramos pasar y ahora hay que pensar en Puntarenas para ir a asegurar el segundo lugar”, dijo Orlando Sinclair.

Tomás Rodríguez ha demostrado que posee calidad. Suma 4 goles y Hernán Medford lo ve como titular en el ataque.. (Jose Cordero/José Cordero)

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