Orlando Galo sufre la muerte de un ser querido

Orlando Galo hizo una publicación en Instagram lamento la muerte de su amigo Alberth.

Orlando Galo suele ser muy activo en redes sociales, pero esta vez no compartió una buena noticia. Al contrario, el futbolista de la Selección de Costa Rica y que milita en el Riga de Letonia dio a conocer que está de luto.

Al futbolista le dolió en el alma cuando supo que su gran amigo Alberth Salazar falleció este 2 de marzo.

El legionario compartió en una historia en su cuenta de Instagram esa dura publicación de la familia de su amigo, comunicando el deceso.

Además, Orlando Galo posteó una fotografía suya al lado de Alberth en la playa, compartiendo tiempo de calidad, como lo hicieron tantas veces.

“Gracias por tu amistad, por las risas y por cada momento compartido. Descansa en paz, hermano”, apuntó Orlando Galo, quien se encuentra de luto.