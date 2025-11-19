Orlando Galo señala a los responsables de la eliminación del Mundial 2026

Golpeado por quedar fuera del Mundial 2026, Orlando Galo, volante de la Selección de Costa Rica, fue uno de los que brindó declaraciones al finalizar el partido contra Honduras.

Costa Rica necesitaba derrotar a los catrachos, imponerse por la mínima y le alcanzaba para ir al repechaje, porque Guatemala venció 3-1 a Surinam. Si Costa Rica ganaba, en marzo tenía la posibilidad de seguir peleando por el sueño, pero Surinam, estará en el repechaje.

A Orlando Galo le costó expresar palabras, pero aun así, dijo quiénes son los culpables de la eliminación.

“Esto es demasiado difícil y los responsables de esta eliminación, somos nosotros mismos (jugadores)”, dijo Galo, quien añadió que era difícil hablar.

“Hay que dar la cara y no sé si al ofrecer disculpas, eso le llegue a las personas. Tratamos de entregar todo, pero es una noche difícil para nosotros, para el país. Era un gol para ir al repechaje”, se lamentó Galo.

La Selección de Costa Rica quedó tendida en casa. No pudo hacerle un gol a Honduras y se le desvaneció el sueño de asistir al Mundial. (JOHN DURAN/John Durán)

Orlando añadió que deben levantar cabeza y seguir adelante.

“Sé que muchos van a decir que siempre le decimos lo mismo a la prensa, pero hay que ponerle el pecho a las balas y levantarnos”, opinó Galo.

El volante no cree que la desesperación los afectó, para él lucharon y trataron de dar lo mejor.

“Tuvimos llegadas y no concretamos, pero hay que darle la cara a la prensa y a los aficionados y al país. Debemos acuerpar a nuestras familias, que son las que sufren junto a nosotros todo esto”, destacó Orlando Galo.

La tristeza se sintió alrededor de los seleccionados, en la cancha, Kenneth Vargas le daba puñetazos al césped. Keylor Navas, Kendall Waston y Celso Borges se fundieron en un abrazo.

Mientras que el primero que se marchó al vestuario, fue Miguel Herrera, el técnico, a quien un sector de los aficionados le pidieron que se marchara.

Los jugadores hablaron poco, estaban golpeados, querían llegar más allá, pero esta vez, el Mundial, le abrió las puertas a otras selecciones y Costa Rica se quedó con las manos vacías.