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Orlando Galo luego de paliza sufrida por la Selección de Costa Rica: ‘Nosotros somos los responsables’

Esto dijo Orlando Galo luego de que la Selección de Costa Rica cayó 5-0 ante Irán

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Por Fanny Tayver Marín
Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
Orlando Galo fue el capitán de la Selección de Costa Rica en los partidos contra Jordania e Irán. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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