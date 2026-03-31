Orlando Galo luego de paliza sufrida por la Selección de Costa Rica: ‘Nosotros somos los responsables’

Orlando Galo fue el capitán de la Selección de Costa Rica en los partidos contra Jordania e Irán.

Orlando Galo fue uno de los futbolistas que brindaron declaraciones luego de la penosa derrota de la Selección de Costa Rica en el partido amistoso contra Irán, por 5-0, en Turquía.

“Sumamente complicado, somos nosotros los responsables de esta situación que pasó, sabemos el corto tiempo que tiene el cuerpo técnico trabajando con nosotros”, expresó Orlando Galo en la transmisión de Columbia.

El hombre que portó la cinta de capitán en los partidos ante Jordania e Irán repitió una y otra vez que son los futbolistas quienes deben respetar la camiseta y al país, defendiéndolo dentro del terreno de juego.

“Si queremos estar todos en selección tenemos que ser responsables de la actuación que tuvimos, porque el partido contra Jordania ya pasó; los entrenamientos que tuvimos ya pasaron”, citó.

Dijo que todos debían tener claro que el partido más importante era ese, pero que no se jugó con esa actitud.

“Nos dimos cuenta nosotros mismos que portar esta camiseta no es solo ponérnosla y salir al campo de juego, sin importar el terreno de juego donde enfrentemos a un rival. Teníamos que demostrar y no demostramos como teníamos que hacerlo”, afirmó.

La Selección de Costa Rica viene del grosero golpe de quedar fuera del Mundial 2026 y este Martes Santo se vio una cara lamentable del equipo patrio.

“Somos concientes del gran sufrimiento que tuvimos en la eliminatoria pasada, creo que lo más importante era clasificar al Mundial, el fútbol te da revanchas. Ahora es un nuevo proceso y ese fútbol tenemos que empezarlo y esa revancha que nos da el fútbol desde ahora”, subrayó.

Contó que Fernando Batista les dijo que no hay partidos amistosos en Selección, sino que todos los juegos son sumamente importantes y que así tienen que demostrarlo; pero esta vez no ocurrió.

“No tuvimos la responsabilidad de salir al terreno de juego y demostrar por qué estamos en Selección Mayor. Se vio que no afrontamos el partido contra Irán de la mejor manera y somos nosotros los responsables”, recalcó Orlando Galo.