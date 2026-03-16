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Orgullo tico: Costa Rica tendrá presencia en el Mundial 2026 desde la fase de grupos y hasta la gran final

Un profesional costarricense amplía su récord, pues en el Mundial 2026 alcanzará su participación 16 en Copas del Mundo de FIFA

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Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
El doctor costarricense Esteban Campos tendrá una responsabilidad importante en el Mundial 2026.
El médico costarricense Esteban Campos tendrá una responsabilidad importante en el Mundial 2026. (Cortesía Esteban Campos/Cortesía Esteban Campos)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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