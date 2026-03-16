Orgullo tico: Costa Rica tendrá presencia en el Mundial 2026 desde la fase de grupos y hasta la gran final

El médico costarricense Esteban Campos tendrá una responsabilidad importante en el Mundial 2026.

El hecho de que la Selección de Costa Rica quedara fuera del Mundial 2026 no significa que el país no tenga representación en la esperada y concurrida cita planetaria de México, Estados Unidos y Canadá 2026, que se efectuará del 11 de junio al 19 de julio, con 48 países en competencia y 104 partidos en total.

Los árbitros ticos sueñan con la posibilidad de entrar en la lista final, pero hay un costarricense que ya tiene un puesto asegurado en la Copa del Mundo y que ejercerá un rol vital dentro del evento.

Se trata de Esteban Campos, quien se convierte en el primer tico que garantiza la participación de Costa Rica en el Mundial 2026, en el departamento médico.

“Gracias a Dios, la FIFA me ha confirmado como FIFA Match Doctor en la sede de Miami, donde tendré partidos de la fase de grupos, play off y el tercer lugar. Posteriormente, me traslado a New York para la gran final”, comentó el doctor Esteban Campos.

Así como los equipos y los mismos árbitros compiten por ir a un Mundial, a nivel médico hay cientos de doctores que también tienen la aspiración de ir a una Copa del Mundo, desde su campo, como parte del staff médico de la FIFA.

“Gracias a Dios formo parte de estos 18 médicos que vamos al Mundial. Toda la respondabilidad de la organización médica y trabajo conjunto con los médicos de las selecciones, organización de hospitales, atención de emergencias en campo, traslados.

”Entrenamiento de equipos de paramédicos y especialistas, y demás necesidades médicas ocurridas en cancha son parte de mis reponsabilidades”, expresó el costarricense, quien es el coordinador de servicios médicos del Deportivo Saprissa.

El doctor Esteban Campos trabajó activamente en el pasado Mundial de Clubes. (Cortesia Esteban Campos/Cortesia Esteban Campos)

Pero en realidad, el doctor costarricense se ha vuelto una ficha infaltable en las diferentes competiciones planetarias de la FIFA.

El Mundial 2026 significará la presencia número 16 del doctor Esteban Campos en Copas del Mundo.

En esta imagen se ve al doctor Esteban Campos trabajando en el Mundial Sub-20 de la FIFA. (Cortesía Esteban Campos/Captura de video)

Además, en la actualidad, él forma parte del comité médico de la FIFA, un nombramiento que rige por los próximos cuatro años.