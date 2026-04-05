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Orgullo costarricense: ráquetbol gana medalla de oro en Campeonato Panamericano

La dupla de Andrés Acuña y Larissa Faeth se dejó el primer lugar en el Campeonato Panamericano de ráquetbol

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Por Juan Diego Villarreal
Andrés Acuña y Larissa Faeth Campeones Panamericanos mixtos Ciudad de Guatemala 4 de abril del 2026 Cortesía: DT Comunicación
Andrés Acuña y Larissa Faeth se dejaron la medalla de oro para Costa Rica en el Campeonato Panamericano de ráquetbol. (Cortesía: DT Comunicación/La Nación)







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Andrés Acuña y Larissa FaethMedalla de oroCampeonato Panamericano de ráquetbol
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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