Orgullo costarricense: ráquetbol gana medalla de oro en Campeonato Panamericano

Andrés Acuña y Larissa Faeth se dejaron la medalla de oro para Costa Rica en el Campeonato Panamericano de ráquetbol.

La dupla costarricense conformada por Andrés Acuña y Larissa Faeth se coronó campeona del Panamericano de ráquetbol en la modalidad de dobles mixtos, en Guatemala, consolidando un nuevo hito para el deporte nacional.

La competencia se desarrolló durante esta semana en Ciudad de Guatemala, Guatemala, donde Costa Rica disputó tres encuentros en la fase de grupos y cerró en el primer lugar con un rendimiento perfecto de tres victorias.

Ya en la fase eliminatoria, el equipo tico mostró su mejor nivel en los momentos decisivos, según se indicó en un comunicado de DT Comunicación.

En cuartos de final, superaron a la pareja de Estados Unidos, Erik García y Michelle Andersen, por 3-1 (11-6, 12-14, 11-6 y 11-7).

Posteriormente, en semifinales, enfrentaron a los bolivianos Conrado Moscoso y Rebecca Amaya Ardaya, una de las potencias continentales, en un duelo intenso que terminó 3-2 a favor de Costa Rica (5-11, 11-6, 6-11, 11-5 y 11-6).

En la gran final, Acuña y Faeth se midieron ante los argentinos Gerson Miranda y Natalia Méndez, imponiendo condiciones con autoridad para llevarse el título por un contundente 3-1 (11-8, 11-8, 13-15 y 11-7), demostrando solidez, coordinación y un alto nivel competitivo a lo largo del encuentro.

“La clave en la final fue el planteamiento y la estrategia que mostramos en la cancha; se fue dando como queríamos, aunado al esfuerzo de Andrés y Larissa, dos grandes jugadores que nos permiten alcanzar este oro”, dijo Sergio Acuña, entrenador del seleccionado nacional.

Este oro confirma el gran momento que vive el ráquetbol costarricense en el continente.

No es casualidad contar con un jugador como Andrés Acuña, ubicado dentro del Top 5 mundial del circuito profesional, ni con una joven promesa como Larissa Faeth, campeona mundial junior sub-14 y en dobles sub-16 femenino el año anterior en República Dominicana.

Cabe recordar que el último oro panamericano para Costa Rica había sido en 2024, en dobles masculino, logrado por Andrés Acuña junto a Gabriel García.