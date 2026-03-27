Costa Rica irá con su mejor arsenal al Panamericano de ráquetbol

La Selección Nacional de ráquetbol nos representará en el Campeonato Panamericano, en Guatemala, que inicia este viernes 27 de marzo.

Con una selección llena de experiencia y talento, Costa Rica estará presente en la edición 37 del Campeonato Panamericano de Ráquetbol, que se realizará del 27 de marzo al 4 de abril en Guatemala, un evento continental que reúne a las mejores raquetas de América.

La representación tica estará encabezada por Andrés Acuña, raqueta número uno en la rama masculina, quien se coronó campeón mundial en 2025 y fue segundo en el ranquin del Tour Profesional.

Mientras tanto, en la rama femenina Maricruz Ortiz, excampeona mundial juvenil, regresa a la representación patria como raqueta número uno en la rama femenina.

También asistirán Felipe Camacho, atleta de experiencia como raqueta número dos, y la joven promesa Larissa Faeth, campeona mundial junior Sub-14 y en dobles femenino Sub-16 en República Dominicana el año pasado.

Felipe Segreda es otro de los que regresa y, junto a Acuña, competirá en dobles masculino. Larissa Faeth y Maricruz Ortiz lo harán en el femenino.

“Siempre es un orgullo regresar a la Selección. Vamos muy positivos a la competencia y es muy gratificante, porque también estaré al lado de una gran jugadora como Larissa Faeth en dobles”, comentó Ortiz, en declaraciones a DT Comunicación.

Felipe Segreda, por su parte, comentó: “Estamos de regreso; mi último torneo fue en 2021. Llego más maduro y entrenando al lado de Andrés Acuña. Aprendí mucho y esperamos darle rédito al país con nuestra participación y superar la participación de la selección en el 2025″.

Además de los jugadores en categoría mayor, también integran la delegación costarricense Arturo Chavarría, Jimena Rodríguez y Álvaro Guillén, quienes competirán en un torneo juvenil paralelo al Panamericano en suelo guatemalteco.

En el último Panamericano, en 2025, Costa Rica obtuvo cuatro preseas de bronce: dobles femenino, dobles masculino, equipos masculino y equipos mixto.