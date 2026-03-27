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Costa Rica irá con su mejor arsenal al Panamericano de ráquetbol

La Selección Nacional de ráquetbol de Costa Rica espera tener una buena presentación en el Panamericano de Guatemala

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Por Juan Diego Villarreal
Selección de ráquetbol Panamericano de Guatemala 2025 26 de marzo del 2026 Cortesía DT Comunicación
La Selección Nacional de ráquetbol nos representará en el Campeonato Panamericano, en Guatemala, que inicia este viernes 27 de marzo. (Cortesía DT Comunicación/La Nación)







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RáquetbolPanamericano en Guatemala 2026Andrés AcuñaMaricruz Ortiz
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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