Orgullo costarricense: piloto nacional de 12 años logró podio en carrera de kartismo en Europa

Con solo 12 años, el piloto costarricense Nico Salazar Valerio logró su primer podio en Europa, al obtener el tercer lugar en el IAME Series de kartismo, en la categoría Mini, celebrado en la pista de Lonato, en Italia.

Nico inició oficialmente su segunda temporada en ese país participando en el Campeonato Italiano y en el campeonato WSK, plataformas donde se desarrollan muchos de los futuros talentos del deporte motor internacional.

Sin embargo, el piloto tico obtuvo el podio en otro campeonato denominado IAME Series, demostrando mucha confianza en su conducción.

“Aunque el IAME Series no tiene la magnitud estructural de un WSK o de una fecha del Campeonato Italiano, sí representa un campeonato de altísimo nivel competitivo y con la participación de pilotos que también compiten en las principales categorías italianas y europeas”, expresó Salazar mediante un comunicado de prensa.

La participación en esta carrera no estaba originalmente contemplada dentro del presupuesto deportivo 2026 del costarricense, el cual ya incluye el Campeonato Italiano y el WSK. Para poder competir, Nico recurrió nuevamente al apoyo de aliados y personas cercanas a su proceso.

“Eso hizo este podio todavía más especial, porque me recuerda el nivel de apoyo que se necesita para competir aquí. Y ahí estaba yo, Nico Salazar, desde Costa Rica, poniendo la bandera tica en listas europeas”, comentó Salazar emocionado.

De acuerdo con el joven conductor, el kartismo europeo exige un estilo de manejo completamente distinto al americano y latinoamericano: las pistas, el nivel de grip, los compuestos de llantas, la velocidad y la densidad competitiva obligan a los competidores a reajustar por completo su conducción.

“A mi coach no le hace mucha gracia que haga pretemporada en Estados Unidos porque dice que ensucia el manejo que necesito para Europa”, contó entre risas el piloto, quien además ha estudiado italiano de manera formal para integrarse plenamente al ambiente competitivo europeo.

Nico, quien estudia en Italia, se prepara para uno de los pasos más importantes en la formación de cualquier piloto joven: pasar de la categoría Mini a Junior.

“Es como pasar de la escuela al colegio. Es un proceso clave de negociación, pruebas y elección de equipo para la siguiente etapa de mi carrera deportiva. Es uno de los pasos más importantes en la formación de cualquier piloto”, añadió Salazar.

El piloto nacional, al mismo tiempo, está emocionado, pues el próximo 15 de junio se realizará el preestreno de un documental sobre su proceso, formación y experiencias vividas en Italia. La producción será exhibida en Cinépolis Terrazas Lindora, a partir de las 7 p. m.