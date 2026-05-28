Puro Deporte

Orgullo costarricense: piloto nacional de 12 años logró podio en carrera de kartismo en Europa

El joven piloto costarricense compite en su segunda temporada en el kartismo europeo

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Por Juan Diego Villarreal
Nico Salazar Valerio Piloto de kartismo Tercer lugar de una competecia en Italia 12 años 27 de mayo del 2026 Cortesía: Davide Pastanella
El joven piloto, Nico Salazar (147), compite en la categoría Mini en diferentes competencias del kartismo italiano. (Davide Pastanella/La Nación)







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Nico Salazar ValerioCategoría MiniIAME SeriesKartismo italiano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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