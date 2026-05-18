Costa Rica suma 10 monarcas en el Campeonato Latinoamericano de kartismo

El Campeonato Latinoamericano de Kartismo, celebrado en nuestro país, reunió a 18 países y cerca de 200 pilotos en las diferentes categorías.

Con una combinación de juventud y experiencia, Costa Rica sumó 10 monarcas en el Campeonato Latinoamericano de Kartismo, que se disputó el fin de semana en el circuito P1 Speedway, dentro del Parque Nacional de Diversiones, en La Uruca.

El evento, organizado por la Asociación de Corredores de Kartismo (ACEK), reunió a cerca de 200 pilotos de 18 países, consolidándose como una de las competencias más grandes e importantes en la historia del kartismo latinoamericano.

La alta participación y las parrillas récord elevaron el nivel competitivo al máximo, obligando incluso a implementar, en algunos casos, fases eliminatorias.

Sin embargo, los pilotos costarricenses tuvieron una actuación dominante y arrasaron en el campeonato, conquistando 11 categorías y dejando en evidencia el gran momento que atraviesa el kartismo nacional.

Los ticos que lograron ubicarse en lo más alto del podio fueron: Luciano Albanese, en la modalidad Mini Tillotson; Leandro Ramírez, quien además logró un doblete al coronarse tanto en Vortex Micro Rok como en Vortex.

Se unen a ellos Mathías León, en Mini Rok; David Gardella, en Rok Shifter Máster; José Montalto, en Rok Shifter Senior; Tomás Camacho, en Tillotson Heavy; Anouk Valerio, en Tillotson Junior; Andrés Valdeperas, en Tillotson Senior; José Hernández, en Vortex VLR Máster; Diego Ardiles, en Vortex VLR Senior; y Julián de Oliva, en Kid Kart.

El campeonato se desarrolló bajo un formato de jornada doble: la primera fecha se disputó el sábado y la segunda el domingo, día en que quedaron definidos los nuevos campeones latinoamericanos de kartismo.

Gerardo Moreno, presidente de la Asociación Costarricense de Kartismo (ACEK), indicó que fue un campeonato muy competitivo, donde los pilotos nacionales demostraron su nivel y dominio de la pista.

“Lo vivido este fin de semana supera todas las expectativas. La respuesta de los países participantes, el nivel de competencia que se vio en pista y el ambiente que se vivió confirman que Costa Rica está preparada para organizar eventos de clase mundial”, señaló Moreno.

El kartismo costarricense volverá a tener acción en P1 Speedway el próximo 7 de junio con la final del Campeonato de Verano.