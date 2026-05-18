Puro Deporte

Costa Rica suma 10 monarcas en el Campeonato Latinoamericano de kartismo

Costa Rica fue sede del Latinoamericano de kartismo, donde participaron cerca de 200 pilotos

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Kartismo Campeonato Latinoaericano de Kartismo Circuito P1 Speedway 18 de mayo Cortesía: MA Comunicación
El Campeonato Latinoamericano de Kartismo, celebrado en nuestro país, reunió a 18 países y cerca de 200 pilotos en las diferentes categorías. (Cortesía: MA Comunicación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Latinoamericano de kartismoCircuito P1 SpeedwayCosta Rica sumó 10 campeones
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.