Orgullo costarricense: Limonense se clasifica a la final de los 100 metros planos del Iberoamericano de Atletismo

El velocista Alejandro Ricketts se clasificó a la final de los 100 metros planos del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se realiza en Lima, Perú.

El velocista Alejandro Ricketts Martínez se clasificó este viernes 29 de mayo a la final de los 100 metros planos del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se realiza en Lima, Perú.

Ricketts, quien compitió en la primera serie semifinal, registró un tiempo de 10 segundos y 33 centésimas (10.33), lo que le permitió ubicarse en el segundo lugar y asegurar de forma directa su boleto a la gran final.

El primer lugar de la serie fue para el argentino Adrián Villegas, con un crono de 10.29, seguido por el limonense Alejandro Ricketts, con 10.33. Completaron los primeros puestos Humberto Angulo, de Perú, con 10.67, y Juan Carlos Rodríguez, de El Salvador, con 10.68.

Alejandro Ricketts se clasificó con el cuarto mejor tiempo de la clasificación general, quedando muy cerca de su mejor marca personal y del récord nacional que estableció durante la temporada 2026.

El velocista limonense logró el pasado 24 de abril un nuevo récord nacional en los 100 metros planos, categoría mayor, durante el Campeonato Nacional de Clubes y Municipios de Bogotá, Colombia.

Ricketts, de 22 años, impuso una marca de 10 segundos y 22 centésimas (10.22) 10.22, dejando atrás el registro que había permanecido vigente durante más de 22 años y que pertenecía al atleta Bob Sharton Colville, quien el 1.° de abril de 2004 detuvo el cronómetro en 10.32, en Michigan, Estados Unidos.

La final de los 100 metros planos del Campeonato Iberoamericano de Atletismo se disputará este domingo 31 de mayo a las 11 a. m., hora de Costa Rica, donde el nacional buscará alcanzar un lugar en el podio iberoamericano.