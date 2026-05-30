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Orgullo costarricense: Limonense se clasifica a la final de los 100 metros planos del Iberoamericano de Atletismo

El atleta Alejandro Ricketts peleará por la medalla de oro en los 100 metros planos del Campeonato Iberoamericano de Atletismo

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Por Silvia Coto y Juan Diego Villarreal
El velocista Alejandro Ricketts se clasificó a la final de los 100 metros planos del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se realiza en Lima, Perú. (Alonso Tenorio)







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Alejandro RickettsCampeonato Iberoamericano de Atletismo100 metros planos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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