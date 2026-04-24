Limonense Alejandro Ricketts rompe uno de los récord más antiguos del atletismo nacional (video)

El atleta Alejandro Ricketts tiene 22 años y en múltiples oportunidades formó parte de la selección nacional de Atletismo.

El velocista limonense Alejandro Ricketts Martínez impuso un nuevo récord nacional en la prueba de los 100 metros planos, categoría mayor, durante el Campeonato Nacional de Clubes y Municipios de Bogotá, Colombia.

Ricketts, de 22 años, logró un registro de 10 segundos y 22 centésimas (10.22), lo cual le permitió ubicarse en el segundo lugar de la final de la competencia, organizada por la Liga de Atletismo de Bogotá y avalada por la Federación Colombiana de Atletismo.

Alejandro Ricketts, quien nació en Limón pero representa a la Asociación de Atletismo de Escazú, dejó atrás el récord nacional conseguido hace más de 22 años por el destacado atleta costarricense Bob Sharton Colville, quien en esa ocasión impuso un registro de 10.32, el 1 de abril de 2004 en Michigan, Estados Unidos.

Alejandro Ricketts impone récord nacional en 100 metros planos

En la competencia, Ricketts salió muy rápido y tomó la delantera en los primeros metros; sin embargo, en el cierre fue superado por el atleta dominicano Franquilo Pérez, quien finalizó primero con un crono de 10.20. El tico registró 10.22, mientras que el tercer puesto fue para el también dominicano José González, con 10.31.

De acuerdo con un boletín enviado por la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), con la marca obtenida se perfila para estar presente en el Campeonato Panamericano Mayor, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Campeonato Iberoamericano, entre otras competencias internacionales.

El destacado atleta caribeño compitió en el Mundial de Atletismo Sub-20 en Cali, Colombia, en 2022 y además fue campeón centroamericano. En múltiples ocasiones ha formado parte de la Selección Nacional de atletismo.

Alejandro Ricketts volverá a competir este sábado 25 de abril, en la prueba de los 200 metros planos, siempre en territorio colombiano.