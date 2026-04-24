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Limonense Alejandro Ricketts rompe uno de los récord más antiguos del atletismo nacional (video)

El atleta limonense Alejandro Ricketts logró el segundo lugar en una competencia en Colombia pero implantó nueva marca para Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Alejandro Ricketts Martínez Atletismo Impone récord nacional en los 100 metros planos Tiempo: 10.22 Récord Anterior Bob Colville 10:32 (2004). 24 de abril del 2026 Cortesía: Fecoa
El atleta Alejandro Ricketts tiene 22 años y en múltiples oportunidades formó parte de la selección nacional de Atletismo. (Cortesía: Fecoa/La Nación)







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Alejandro RickettsRécord nacional100 metros lisos10:22 segundos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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