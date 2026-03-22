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Orgullo costarricense: Jason Huertas es el campeón panamericano de ciclismo de ruta

El ciclista Jason Huertas es el primer costarricense en ganar el Campeonato Panamericano de ciclismo de ruta

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Por Juan Diego Villarreal
Jason Huertas Campeón Panamericano de Ciclismo de ruta en Montería Colombia en 2026 22 de marzo del 2026 Cortesía: José Steller: Puerto Rico Cycling
El ciclista costarricense, Jason Huertas, no puede contener su emoción al proclamarse campeón Panamericano de Ciclismo de ruta, en Montería Colombia, (La Nación/Cortesía: José Steller: Puerto Rico Cycling)







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Jason HuertasCampeón Panamericano de ciclismo de rutaMontería, Colombia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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