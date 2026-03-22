Orgullo costarricense: Jason Huertas es el campeón panamericano de ciclismo de ruta

El ciclista costarricense, Jason Huertas, no puede contener su emoción al proclamarse campeón Panamericano de Ciclismo de ruta, en Montería Colombia,

El pedalista costarricense Jason Huertas Araya se proclamó campeón panamericano de ciclismo de ruta al imponerse este domingo en la prueba realizada en Montería, Colombia.

La carrera se disputó en un circuito de 12,9 kilómetros por vuelta, para un total de 206,4 kilómetros (16 vueltas). El trazado fue muy técnico y estratégico, lo cual exigió el máximo rendimiento de los corredores del continente.

Jason, de 27 años y oriundo de San Ramón, se impuso con un tiempo de 4 horas, 31 minutos y 44 segundos, (4:31:44) seguido por el mexicano César Masías y el argentino Leonardo Cobarrubia. Huertas Fue el primer costarricense en coronarse monorca de ruta del continente.

Por su parte, el también costarricense Sebastián Brenes se ubicó en la sexta casilla de la clasificación general.

En el Panamericano del año pasado, realizado en Uruguay, Sebastián Brenes del equipo Canels de México obtuvo la medalla de plata, mientras Jason Huertas, quien corre para el Manza Té La Selva, se dejó el bronce.

La Selección Nacional élite masculina estuvo integrada por Jason Huertas, Sebastián Brenes, Donovan Ramírez, Joseph Ramírez, Daniel Bonilla y Gabriel Rojas.

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