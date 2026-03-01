Orgullo costarricense: Henry Raabe gana medalla de bronce en el Parapanamericano de ciclismo

En el orden usual Eduardo Carvalho, de Brasil, Esneider Muñoz, de Colombia y Henry Raabe de Costa Rica, durante la premiación del Campeonato Parapanamericano de Ciclismo de ruta en Sao Paulo, Brasil.

El ciclista costarricense Henry Raabe Méndez, tras una gran carrera, se dejó la medalla de bronce en la prueba de ruta del Campeonato Panamericano de Ciclismo, disputada este domingo en Indaiatuba, estado de Sao Paulo, Brasil.

La medalla de oro fue para Esneider Muñoz, de Colombia; la plata para Eduardo Carvalho, de Brasil; y el bronce quedó en manos del pedalista cartaginés.

“Fue una prueba en la que se debía tener la mirada atenta a cualquier ataque. En mi caso, sabía que la medalla de oro estaba complicada, por lo que me concentré en guardar fuerzas para el final y, gracias a Dios, alcancé la medalla de bronce”, indicó Raabe al periodista Olman Mora, del Comité Paralímpico Nacional.

Esta es la segunda medalla panamericana que obtiene Raabe en su carrera, luego de haber ganado la presea de plata en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Raabe, quien compite en la categoría C3 (discapacidades físicas moderadas), ganó la Vuelta Ciclística a Costa Rica en los años 2006 y 2007. Además, participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, así como en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El pedalista cartaginés es, sin duda, un luchador. En 2012 superó un cáncer linfático y, en 2015, mientras disputaba la Vuelta a San Carlos, sufrió un accidente que lo apartó de las competencias. El golpe le dejó algunas discapacidades motoras.

En el caso de Esteban Madriz, quien corrió en la categoría C5 (limitaciones funcionales menores), a falta de una vuelta se mantuvo en una fuga junto a un brasileño; sin embargo, el pelotón respondió y el tico finalizó en el puesto 11 de la prueba de ruta.

Ambos pedalistas nacionales debutaron el sábado en la prueba contrarreloj individual. Raabe finalizó en el quinto lugar, con un tiempo de 35:57, mientras que Madriz terminó en el décimo puesto, con registro de 32:53.

El recorrido de la contrarreloj fue de 22,5 kilómetros, en un circuito de cuatro vueltas, cada una de 5,3 kilómetros.

El Panamericano de Paraciclismo marcó el inicio del proceso de clasificación internacional y acumulación de puntos con miras a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027.

En el torneo compitieron, además de Brasil y Colombia, delegaciones de México, Guatemala, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá y Costa Rica. El evento fue organizado por la Confederación Brasileña de Ciclismo y la Unión Ciclista Internacional.