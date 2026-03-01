Puro Deporte

Orgullo costarricense: Henry Raabe gana medalla de bronce en el Parapanamericano de ciclismo

El ciclista Henry Raabe volvió a subirse al podio en un evento parapanamericano de ciclismo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Henry Raabe, medalla de bronce Campeonato Parapanamericano en Sao Paulo Brasil Eduardo Carvalho, de Brasil, Esneider Muñoz, de Colombia y Henry Raabe, Costa Rica. 1 de marzo del 2026 Cortesía: Confederación Brasileña de Ciclismo
En el orden usual Eduardo Carvalho, de Brasil, Esneider Muñoz, de Colombia y Henry Raabe de Costa Rica, durante la premiación del Campeonato Parapanamericano de Ciclismo de ruta en Sao Paulo, Brasil. (La Nación/Cortesía: Confederación Brasileña de Ciclismo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Henry RaabeParapanamericano de ciclismoMedalla de bronceSao Paulo Brasil
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.